Chia sẻ với hãng thông tấn TASS, ông Peskov giải thích, Tổng thống Putin "hiện diện trên mạng xã hội" thông qua các kênh chính thức của Điện Kremlin. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này không có ý định tham gia trực tiếp vì "như ông ấy đã nói nhiều lần, đó không phải là sở thích cá nhân".

Trước đây, ông Peskov từng tiết lộ, các nhân viên Điện Kremlin luôn cập nhật những chủ đề đang thịnh hành trực tuyến cho ông Putin. Gia đình và người quen của ông Putin cũng thỉnh thoảng chia sẻ thông tin với tổng thống.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Vào năm 2017, ông Putin từng bộc bạch, lịch trình làm việc khiến ông không có thời gian lướt internet. Tổng thống Nga nói, thời gian rảnh rỗi dành cho việc tập thể dục và các hoạt động khác giúp ông thư giãn.

"Tôi sắp xếp lịch trình của mình theo cách phân bổ thời gian cho sự phát triển sáng tạo như nghe nhạc, chơi thể thao hoặc trò chuyện với bạn bè. Nếu bạn không dành thời gian cho những việc đó, bạn sẽ chẳng còn thời gian cho bất cứ việc gì khác”, ông Putin nhận định.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga còn nổi tiếng là người không thích điện thoại di động.

Vào năm 2015, Edward Snowden, cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã tiết lộ những thông tin gây chấn động. Điển hình là vụ Mỹ đã nghe lén điện thoại của nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài bao gồm cả những đồng minh thân cận như Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel.