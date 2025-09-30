Tuyên bố của ông Arjen Warnaar, chỉ huy Nhóm Hàng hải thường trực số 1 của NATO, được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một máy bay do thám của Nga bị tố bay cách khinh hạm Đức chỉ vài trăm mét trên biển Baltic.

Tờ Business Insider dẫn lời ông Warnaar nói: "Đây không phải là lần đầu tiên một tàu NATO bị áp sát. Chuyện này từng xảy ra trong quá khứ và sẽ không phải là lần cuối cùng”.

Khinh hạm FGS Hamburg lớp Sachsen của Đức tham gia Nhóm Hàng hải thường trực số 1 của NATO. Ảnh: Business Insider

Nhóm Hàng hải thường trực số 1 là một trong những lực lượng phản ứng nhanh của hải quân NATO. Khinh hạm FGS Hamburg lớp Sachsen của Đức, một thành viên của nhóm này, từng bị máy bay do thám và trinh sát Ilyushin Il-20 của Nga áp sát vào giữa tháng 9.

Theo ông Warnaar, chiếc Il-20 đã bay dọc theo tàu Hamburg và trở thành "vật cản" đối với tàu chiến Đức ở khoảng cách 600m. Tuần trước, truyền thông Đức dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Boris Pistorius cho hay vụ việc liên quan tới máy bay Il-20 cho thấy Nga đang muốn "xác định, phơi bày cũng như khai thác những điểm yếu của NATO”.

Ông Warnaar nói thêm, việc máy bay Nga bay ngang qua các tàu chiến NATO diễn ra gần như hàng tuần, kể từ khi bán đảo Crưm sáp nhập vào Nga hồi năm 2014.

Ngoài máy bay Il-20 (NATO gọi là Coot-A), Nga được cho đã huy động cả máy bay ném bom chiến thuật Sukhoi Su-24 và máy bay tuần tra hàng hải để tiến hành các chuyến bay áp sát tàu chiến NATO. Hoạt động này cũng diễn ra ở các vùng biển khác quanh châu Âu như vùng Bắc Cực và Đại Tây Dương.

Theo ông Warnaar, những vụ chạm trán như trên là không thể tránh khỏi, bởi NATO và Nga hoạt động gần nhau trong cùng một khu vực. Ông cho biết thêm, các máy bay của NATO cũng thỉnh thoảng bay gần máy bay Nga, nên việc hai bên chạm trán là không thể tránh khỏi.

"Nếu các bên đặt các khí tài quân sự gần nhau trong một khu vực nhỏ, rõ ràng tồn tại một rủi ro cố hữu. Đó là điều mà NATO nhận thức được. Tôi biết chắc phía bên kia cũng nhận thức được rủi ro đó”, ông Warnaar nói.

Tuy nhiên, theo các quan chức NATO, những lần chạm trán trên biển dù diễn ra thường xuyên nhưng an toàn và chuyên nghiệp. Song, Mỹ từng cáo buộc các phi công Nga có hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp xung quanh máy bay Mỹ. Cụ thể, trong một lần chạm trán vào năm 2023, một máy bay không người lái (UAV) chiến đấu của Mỹ đã rơi xuống Biển Đen.