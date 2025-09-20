Theo hãng tin RT, tuyên bố hôm 19/9 được ông Putin đưa ra khi nhà lãnh đạo Nga đến thăm Nhà máy Motovilikha, một khu công nghiệp chu trình khép kín quy mô lớn nằm ở thành phố Perm. Cơ sở này chuyên sản xuất các loại pháo khác nhau bao gồm lựu pháo tự hành, lựu pháo kéo, và các hệ thống phóng tên lửa đa nòng.

"Đối với một số loại vũ khí và sản phẩm nhất định, sản lượng đã tăng không chỉ vài phần trăm mà gấp nhiều lần", ông Putin nhấn mạnh thêm, đối với một số sản phẩm, con số này là "gần 30 lần".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm nhà máy Motovilikha. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga cho hay, sản lượng của ngành công nghiệp quân sự Nga không chỉ tăng về số lượng, mà còn được cải thiện về chất lượng, và các hệ thống vũ khí đã trở nên "hiện đại hơn và được ưa chuộng hơn". Ông Putin bày tỏ hy vọng sự phát triển nhanh chóng của ngành sẽ không bị chậm lại, sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc.

“Tôi hy vọng và mong rằng khi những sự kiện liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine kết thúc, song nhu cầu về các lực lượng vũ trang hiện đại sẽ không dừng lại ở đó. Ngược lại, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển lực lượng vũ trang trở nên hiện đại, tinh gọn, và mạnh mẽ hơn”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm nhà máy Motovilikha, Tổng thống Putin cũng đã được giới thiệu về các hệ thống vũ khí mới bao gồm những thiết bị được đưa về từ vùng xung đột ở Ukraine để sửa chữa và tân trang.

Trong số này có Derivatsiya-PVO, pháo phòng không tự hành sử dụng khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3, hay TOS-2 Tosochka được gọi là “súng phun lửa hạng nặng” được thiết kế để bắn các đầu đạn nhiệt áp cỡ lớn 220mm.

TOS-2 là phiên bản sử dụng bánh lốp nhẹ hơn so với hệ thống TOS-1A bánh xích. TOS-2 đã được sử dụng tích cực trong cuộc xung đột Ukraine.