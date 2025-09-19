Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/9 đã đưa ra các phẩm chất cần có của thế hệ lãnh đạo kế cận trong cuộc họp với các đảng phái chính trị đại diện Duma quốc gia (Hạ viện).

"Những cá nhân giữ vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo Nga phải là những người kiên định và dũng cảm, sẵn sàng phục vụ tổ quốc. Chúng ta phải tìm kiếm những người không sợ hãi, luôn muốn hy sinh cho đất nước. Họ sẽ là những người kế tục chúng ta trong tương lai, tôi hy vọng mọi người sẽ đề xuất những ứng viên như vậy", ông Putin phát biểu.

Ông Putin cũng cảm ơn các lãnh đạo đảng chính trị vì đã tiếp nhận những cựu binh Nga trở về từ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đồng thời kêu gọi đưa những người đã "cống hiến vì đất nước" vào các vị trí lãnh đạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Tôi biết có nhiều cựu binh đang gia nhập hàng ngũ của mọi người. Tôi tin chắc họ sẽ đóng góp tích cực cho hoạt động của các chính đảng, cả ở cấp địa phương lẫn quốc gia, bao gồm Duma quốc gia và các cơ quan liên bang", ông Putin nói.

Lãnh đạo Điện Kremlin sau đó khẳng định, sự ổn định chính trị của đất nước có được là nhờ cử tri, những người luôn thể hiện niềm tin vào bộ máy lãnh đạo.

"Tất cả chính đảng trong quốc hội đều đã chứng minh vị thế cao của mình và cho thấy họ được cử tri tín nhiệm. Đây là điều vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay, bởi điều đó đảm bảo cho chúng ta sự ổn định chính trị. Ở nhiều nơi đang phải trải qua điều kiện tương tự Nga, họ không thể duy trì được trật tự hiến pháp và ổn định chính trị. Nhưng chúng ta đã giữ vững được và đây là điều thực sự đáng trân trọng", ông Putin nhấn mạnh.