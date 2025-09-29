Trong cuộc họp báo hôm 28/9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhận được câu hỏi của các phóng viên về việc liệu lời mời tới thăm Nga của ông Putin dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump có còn hiệu lực hay không.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov đáp: “Lời mời không bị gác lại. Đó là một lời mời chủ động. Ông Putin đã sẵn sàng và vui mừng khi gặp Tổng thống Trump. Hơn nữa, mọi thứ hiện phụ thuộc vào quyết định của ông Trump”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Hồi giữa tháng 8, sau khi dự hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ, Tổng thống Nga đã đề xuất cuộc gặp tiếp theo của ông với lãnh đạo Nhà Trắng ở Moscow. Ông Trump khi đó nhận xét điều này là khả thi, đồng thời thừa nhận bản thân có thể đối mặt với nhiều lời chỉ trích nếu đến Moscow.

Theo TASS, câu hỏi về khả năng diễn ra hội đàm Putin - Trump ở thủ đô Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ thời gian qua từng thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng đối với người đồng cấp Nga xoay quanh vấn đề xung đột ở Ukraine.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 19/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói, sự thất vọng của ông Trump đối với tiến trình hòa bình ở Ukraine “xuất phát từ cách tiếp cận thiên về kinh doanh trong chính trị”.

“Tổng thống Mỹ là một người hành động, thích các thỏa thuận và làm ăn như chính ông ấy vẫn thường xuyên nhấn mạnh. Khi ông ấy nói bản thân thất vọng về ông Putin, điều này có thể được lý giải bằng thực tế rằng ông ấy muốn các giải pháp nhanh chóng. Trong một số lĩnh vực, điều đó có thể hiệu quả. Nhưng ở một số mặt khác, điều đó khó có thể xảy ra”, ông Lavrov bày tỏ.