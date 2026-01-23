Tại cuộc họp báo tổ chức hôm nay, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận phái đoàn Nga sẽ gặp gỡ các quan chức Mỹ và Ukraine trong cuộc gặp 3 bên diễn ra ở thủ đô Abu Dhabi của UAE “trong ngày 23/1 và nếu cần thiết thì cả ngày 24/1”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov nói: “Chúng tôi sẽ chỉ cử các quan chức quân sự tham gia vào những cuộc thảo luận 3 bên. Đêm qua, nhóm sĩ quan đã nhận được chỉ thị từ Tổng thống Nga Vladimir Putin và họ đã khởi hành vào sáng nay. Cuộc họp sẽ diễn ra vào cuối ngày thứ Sáu hoặc thứ Bảy tùy theo tình hình”.

Ông Peskov sau đó xác nhận các quan chức dân sự của Nga và Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán bình thường hóa, đồng thời nói thêm rằng quan chức Nga Kirill Dmitriev “hiện đã có mặt tại Abu Dhabi”.

“Tôi cần nhắc lại lập trường của Moscow về việc không muốn thảo luận chi tiết của các cuộc đàm phán nhạy cảm một cách công khai và tái khẳng định quan điểm của Nga rằng hòa bình lâu dài đòi hỏi quân Ukraine phải rút khỏi khu vực Donbass, một điều kiện mà Kiev luôn bác bỏ”, phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh.

Theo hãng thông tấn CNN, trưởng đoàn đàm phán của Ukraine tham gia cuộc gặp 3 bên là quan chức Rustem Umerov. Trong khi đó, phái đoàn Mỹ tham dự cuộc gặp sẽ do phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner dẫn đầu. Bên cạnh đó, phái đoàn Mỹ lần này cũng có sự góp mặt của một gương mặt mới là cố vấn Nhà Trắng Josh Gruenbaum.