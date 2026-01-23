Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn thông cáo được quân Nga đưa ra hôm nay (23/1) viết: “Trong tuần qua, nhờ hoạt động tấn công chủ động từ những đơn vị thuộc Cụm quân phía Bắc tại hướng Kharkiv, chúng tôi đã thiết lập được sự kiểm soát ở khu định cư Symynivka… Cụm quân phía Bắc đã khiến quân Ukraine thiệt hại hơn 1.100 binh sĩ, 9 xe bọc thép chiến đấu, 107 phương tiện cơ giới, 18 khẩu pháo, 10 hệ thống tác chiến điện tử”.

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Cho tới nay, quân Ukraine chưa bình luận về tuyên bố được phía Nga đưa ra.

Theo bản đồ chiến sự do trang Deep State cập nhật, vùng xám tức nơi nổ ra giao tranh giữa binh sĩ Nga và quân phòng thủ Ukraine đã lan vào trung tâm Symynivka. Tuy nhiên, theo bản đồ này thì phần lớn ngôi làng vẫn nằm trong kiểm soát của phía Kiev.

Ảnh: Deep State

Ukraine nhận tên lửa NASAMS từ Na Uy

Trong tuyên bố đưa ra hôm 22/1, chính quyền Na Uy cho biết nước này đã bàn giao một lượng đáng kể tên lửa của hệ thống phòng không NASAMS cho quân đội Ukraine.

Trang thông tấn Ukrinform trích một phần thông cáo viết: “Động thái trên nhằm đảm bảo hệ thống NASAMS do Na Uy chế tạo có thể tiếp tục bảo vệ Ukraine. Phòng không là vấn đề được ưu tiên trong hỗ trợ quân sự của Oslo dành cho Kiev… Hệ thống NASAMS đã chứng minh tính hiệu quả khi đối phó với nhiều loại tên lửa của Nga”.

Theo Ukrinform, tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik có cuộc họp trực tuyến đầu tiên với người đồng cấp Ukraine Mykhailo Fedorov.