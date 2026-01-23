Theo đài RT, ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên khi xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ vào ngày 22/1. Tổng thống Ukraine đã đến Davos dự họp bất chấp việc ông trước đó đã ra tín hiệu sẽ vắng mặt tại sự kiện để giải quyết các vấn đề cấp bách trong nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ vào ngày 22/1. Ảnh: EPA

“Đội ngũ của Mỹ sẽ đến Moscow hôm nay. Họ đã chờ đợi cuộc gặp của chúng tôi với Tổng thống Trump và bây giờ họ sẽ đi. Đội ngũ của tôi sẽ gặp đội ngũ của Mỹ và tôi nghĩ đó sẽ là cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên tại UAE”, ông Zelensky nói hôm 22/1 nhưng không đề cập rõ ràng đến sự tham gia của Nga trong các cuộc thương lượng sắp tới.

Cả Moscow và Washington đều chưa xác nhận cuộc đàm phán 3 bên “sắp diễn ra”. Phía UAE cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về sự kiện.

Ý tưởng tổ chức các cuộc đàm phán 3 bên giữa Moscow, Kiev và Washington ở các cấp độ đại diện khác nhau là một yếu tố nhất quán trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Trump từng cho biết một cuộc gặp 3 bên giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky “sẽ diễn ra”. Vào thời điểm đó, Moscow mô tả không có nhiều chuẩn bị cho một cuộc đối thoại như vậy.

RT lưu ý, Nga đã nhiều lần phát tín hiệu rằng, mặc dù nước này không phản đối cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky nhưng sự kiện như vậy nên là giai đoạn cuối cùng của các cuộc đàm phán, sau khi các bên đạt tiến triển cụ thể trong tiến trình hòa bình.