Theo đài CNN, một đoạn video do Nga công bố ngày 22/1 cho thấy Tổng thống Putin đã bắt tay chào các nhà đàm phán Mỹ khi họ đến Điện Kremlin. Phái đoàn Mỹ bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump và Ủy viên Cơ quan mua sắm liên bang Josh Gruenbaum.

Video: Điện Kremlin

Ngoài ông Putin, phía Nga tham gia cuộc đàm phán còn có Yuri Ushakov, trợ lý của tổng thống và Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff lần đầu thông báo về kế hoạch gặp ông Putin hôm 21/1, bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Theo ông Witkoff, Moscow đã đề xuất cuộc gặp sau khi chứng kiến “tiến bộ lớn” trong các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine trong những tuần gần đây, mặc dù tranh chấp lãnh thổ vẫn là vấn đề mấu chốt chưa được giải quyết.

Ông Witkoff tiết lộ thêm, các cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Putin sẽ dựa trên kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ đề xuất.

Tổng thống Ukraine chỉ trích châu Âu

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos hôm 22/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gay gắt chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu vì họ "chờ đợi sự chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump" về vấn đề Ukraine và các cuộc khủng hoảng địa chính trị khác, thay vì tự mình hành động.

Báo Guardian dẫn lời ông Zelensky nhấn mạnh: “Mới năm ngoái, tại Davos này, tôi đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng thông điệp ‘Châu Âu cần biết cách tự vệ’. Một năm đã trôi qua và chẳng có gì thay đổi cả. Châu Âu vẫn đang trong chế độ Greenland. Có lẽ ai đó, ở đâu đó sẽ làm điều gì đó”.

Theo giới quan sát, bất chấp sự ủng hộ hạn chế và rời rạc của Tổng thống Mỹ Trump dành cho Kiev kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào tháng 1/2025, ông Zelensky đã tập trung vào vai trò của châu Âu trong cuộc xung đột, cáo buộc các nhà lãnh đạo lục địa này thờ ơ và thiếu hành động.

Bài phát biểu của ông Zelensky cũng ám chỉ đến những yêu cầu của ông Trump về việc Mỹ giành quyền kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch, nhưng phần lớn tránh chỉ trích Tổng thống Mỹ và thay vào đó đổ lỗi cho người châu Âu vì “vẫn tuân theo Nhà Trắng ngày càng khó đoán”.

Ông Zelensky có các phát biểu trên khi Ukraine đang trải qua một mùa đông khắc nghiệt do các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến điện và hệ thống sưởi bị gián đoạn ở phần lớn thủ đô Kiev cũng như các thành phố lớn khác của đất nước.

Tổng thống Ukraine lên án phương Tây vì đã để các cuộc thảo luận về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev dần tan biến cũng như vì không nỗ lực đầy đủ để chống lại việc Moscow lách các biện pháp trừng phạt. Ông tin việc ngăn chặn Nga sản xuất tên lửa sẽ "rẻ hơn" so với việc chi tiền để cứu vãn hệ thống năng lượng đã bị tàn phá của Ukraine.