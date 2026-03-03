Theo hãng tin TASS, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 2/3 cảnh báo chiến dịch tấn công Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể "châm ngòi" cho Thế chiến III.

"Về mặt kỹ thuật thế chiến III chưa xảy ra. Nhưng nếu Tổng thống Trump vẫn tiếp tục các hành động can thiệp quân sự, chiến tranh chắc chắn sẽ bắt đầu. Bất kỳ sự kiện nào cũng có thể trở thành ngòi nổ", ông Medvedev nhấn mạnh.

Cũng theo Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Mỹ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. "Việc hạ sát ông Khamenei đã đặt tất cả người dân Mỹ vào nguy hiểm. Iran hiện sẽ tăng gấp 3 lần nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân", ông Medvedev nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Khi được hỏi liệu Nga có nguy cơ bị tấn công khi đang tiến hành đàm phán giống như trường hợp của Iran hay không, ông Medvedev khẳng định điều này không bao giờ xảy ra bởi "các bên đều biết rõ hậu quả của một cuộc xung đột hạt nhân".

Cùng ngày 2/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với lãnh đạo Bahrain, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Qatar, nhấn mạnh Moscow sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng để ổn định tình hình Trung Đông.

"Diễn biến hiện tại ở Trung Đông đang đe dọa an ninh của nhiều quốc gia Ảrập mà Nga có quan hệ hữu hảo. Do đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội có thể để ổn định tình hình khu vực", thông cáo của Điện Kremlin nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan tới tình hình Iran ngay lập tức ngừng bắn và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho dân thường trong khu vực.