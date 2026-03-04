Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 3/3 đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng từ chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

"Mỹ và Israel nói mục tiêu của họ là ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, nhưng những gì đang xảy ra ở Trung Đông có thể kích thích phản ứng hoàn toàn ngược lại. Nguy cơ vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân vượt khỏi tầm kiểm soát đang tăng lên", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Lavrov cho rằng đã đến lúc Mỹ cần nhìn nhận lại vai trò của mình đối với các cường quốc hạt nhân khác.

"Các quốc gia Ảrập thân thiện với Nga đang hứng chịu sự tàn phá đối với cơ sở hạ tầng dân sự từ cuộc xung đột Iran. Họ có thể tham gia chạy đua vũ khí hạt nhân trong thời gian tới nếu tình hình Trung Đông không được kiểm soát", ông Lavrov nói.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nỗ lực để hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã kéo dài 4 ngày.

"Trong các cuộc trao đổi với giới chức Trung Đông, Tổng thống Putin đều cam kết sẽ chuyển cho Iran những quan ngại về các cuộc tấn công hạ tầng trong khu vực. Nga sẽ làm mọi thứ trong khả năng để góp phần làm dịu tình hình Trung Đông", ông Peskov cho hay.