Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 31/8 khẳng định Nga hoan nghênh sự hỗ trợ của mọi quốc gia sẵn sàng thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine.

"Chúng tôi hoan nghênh tất cả nỗ lực làm trung gian giải quyết xung đột. Nhưng đến hiện tại, chính quyền Kiev vẫn chưa sẵn sàng. Tổng thống Vladimir Putin đã nói rằng nếu ông Volodymyr Zelensky muốn đàm phán, thì Moscow sẵn sàng tiếp đón ông ấy. Nhưng nếu chúng ta đang nói về một hội nghị thượng đỉnh ba bên, thì nó chỉ có thể diễn ra khi một thỏa thuận đã được thống nhất. Lập trường của Nga không có gì thay đổi", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cũng theo quan chức Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã thảo luận "thoáng qua" về cuộc khủng hoảng Ukraine với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Kyrgyzstan.

"Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ngắn gọn quan điểm về các vấn đề quốc tế quan trọng. Tất nhiên, đó không phải là chủ đề chính trong chương trình nghị sự giữa Nga và Trung Quốc", ông Peskov nói.

Khi được hỏi về phản ứng của châu Âu trước cuộc bầu cử sắp tới tại Nga, quan chức Điện Kremlin trả lời: "Trên thực tế, chúng tôi không quan tâm tới việc châu Âu có công nhận kết quả bầu cử sắp tới tại Nga hay không. Chúng tôi có hệ thống chính trị riêng, có tiến trình chính trị riêng và chiến dịch tranh cử đang diễn ra sôi động".

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga đã có kinh nghiệm đối phó với các hành vi mang tính khiêu khích từ châu Âu trong thời gian bầu cử và sẽ không bị ảnh hưởng vì vấn đề này.

"Rõ ràng là luôn có những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi và những nỗ lực đó sẽ tiếp diễn. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Do đó, tất cả các bên liên quan sẽ thực hiện mọi biện pháp ứng phó cần thiết", phát ngôn viên Điện Kremlin cho hay.