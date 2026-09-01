Thay vì đánh chặn tên lửa Nga, Ukraine hiện tìm cách săn lùng và phá hủy các bệ phóng tên lửa của nước láng giềng. Ảnh: Wikimedia

Theo báo Kyiv Independent, ngày 22/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ lần đầu tiên quân đội nước này đã tấn công một bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander của Nga ở gần biên giới Ukraine.

Nhà lãnh đạo này tuyên bố trước các nhà báo: "Đã có lúc Nga lên kế hoạch tấn công nhưng lại không thực hiện. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nói cách khác, chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn họ thực hiện các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn. Đây là những hoạt động riêng lẻ, phức tạp và giờ chúng tôi đang bắt đầu thấy những kết quả đầu tiên"

Một trong những vấn đề nan giải nhất đối với Ukraine trong năm 2026 là đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Trong số tất cả các hệ thống phòng không phương Tây mà Ukraine nhận được kể từ khi xung đột nổ ra, chỉ có hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến Patriot do Mỹ sản xuất chứng minh được khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo một cách đáng tin cậy.

Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu sớm kết thúc và tình trạng kho tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine thường xuyên ở mức gần cạn kiệt đang trở thành một rủi ro nghiêm trọng về lâu dài, chính quyền của Tổng thống Zelensky cho rằng giải pháp tức thời duy nhất còn lại là truy lùng và tấn công chính các bệ phóng hoặc đánh vào những mắt xích khác trong chuỗi hậu cần phục vụ hoạt động phóng tên lửa của Nga.

Quá trình này rất phức tạp, đòi hỏi lượng thông tin tình báo lớn và có tính nhạy cảm cao do tầm quan trọng chiến lược của nó.

Các đại diện của những đơn vị đặc nhiệm Ukraine từng công khai tiến hành các chiến dịch tương tự trên lãnh thổ Nga đã từ chối thảo luận với phóng viên của Kyiv Independent về hoạt động tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo.

Ông Anatolii Khrapchynskyi, một chuyên gia hàng không đồng thời là cựu sĩ quan không quân Ukraine nhận xét ngay cả khi Kiev đã thực hiện những cuộc tập kích thành công đầu tiên, vẫn còn những rào cản nghiêm trọng để đạt được năng lực phản công có hệ thống.