Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov. Ảnh: EPA

Hãng Anadolu đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Bloomberg được đăng tải hôm 10/4, ông Budanov bày tỏ lạc quan rằng các cuộc đàm phán hòa bình có thể phát triển thành một giải pháp và ông tin Nga cũng muốn chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5.

Ông Budanov nói: "Nga cũng hiểu là xung đột cần phải kết thúc. Đó là lý do tại sao họ đang đàm phán. Tôi không nghĩ nó sẽ kéo dài". Quan chức Ukraine cho biết tính tới nay, cả Moscow và Kiev đều duy trì lập trường không thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, nhưng ông tin hai bên sẽ tiến gần hơn đến một thỏa thuận.

Ông Budanov lập luận Nga có nhiều động lực hơn để đi tới một giao kèo vì nước này đang “chi tiền của chính mình”, không giống như Ukraine. “Đó là những khoản tiền khổng lồ đã lên đến hàng nghìn tỷ USD”, ông Budanov nhấn mạnh.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine từ chối bình luận về diễn biến khả thi của một thỏa hiệp lãnh thổ và nói thêm: "Về nguyên tắc, giờ đây mọi người đều hiểu rõ giới hạn của những gì có thể chấp nhận được. Đó là một bước tiến to lớn". Theo ông Budanov, một thành tựu quan trọng của các cuộc đàm phán hòa bình là giữ cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia với tư cách trung gian.

Nga, Ukraine và Mỹ trước đó đã tổ chức 3 vòng đàm phán hòa bình vào ngày 23-24/1, 4-5/2 và 17-18/2. Hai vòng đầu tiên diễn ra ở Abu Dhabi, trong khi vòng thứ 3 diễn ra ở Geneva. Các cuộc thương thuyết sau đó đã bị tạm dừng, cả Moscow và Kiev đều cho rằng nguyên nhân là do Washington tập trung vào cuộc xung đột với Iran.