Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 19/11 đã thông báo đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga ở nước này, trong bối cảnh Warsaw cáo buộc Moscow phá hoại các tuyến đường sắt đến Ukraine.

"Tôi đã ra quyết định cho dừng hoạt động của lãnh sự quán Nga tại thành phố Gdansk. Vụ nổ đường sắt không chỉ là hành động phá hoại đơn thuần. Chúng tôi sẽ đáp trả, không chỉ bằng biện pháp ngoại giao", ông Sikorski cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Quyết định trên đồng nghĩa với việc cơ quan ngoại giao duy nhất của Moscow còn hoạt động ở Ba Lan là đại sứ quán tại Warsaw. Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cáo buộc Nga đứng sau các vụ phá hoại tuyến đường sắt nối Warsaw và Lublin.

"Tuyến đường sắt này vô cùng quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa viện trợ cho Ukraine. Đây là hành động phá hoại chưa từng có", ông Tusk gay gắt.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra bình luận về động thái của Ba Lan.

"Tôi rất lấy làm tiếc khi quan hệ với Warsaw đã hoàn toàn xấu đi. Chính quyền Ba Lan muốn giảm mọi khả năng duy trì quan hệ ngoại giao hoặc lãnh sự về mức bằng không. Đây là hành động thiếu lý trí, mang tính bài Nga", ông Peskov nhận xét.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow sẽ cắt giảm sự hiện diện ngoại giao tại Ba Lan để đáp trả động thái của Warsaw,