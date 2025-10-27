Theo Politico, Cục Phản gián quân sự Ba Lan (ABW) ngày 27/10 đã thông báo về việc bắt giữ 2 công dân Ukraine với cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Nếu bị kết tội, hai đối tượng này có thể đối diện với mức án 8 năm tù.

"Một nam giới 32 tuổi và một nữ giới 34 tuổi người Ukraine đã bị bắt giữ ở Katowice trong khi đang cố gắng lắp đặt thiết bị giám sát các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng. Những cơ sở này bao gồm các tuyến đường phục vụ hậu cần và hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga", báo cáo của ABW cho biết.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Tomasz Siemoniak cũng thông tin về vụ việc, nói rằng 2 công dân Ukraine kể trên nằm trong số 8 đối tượng mới bị bắt giữ trong đợt truy quét gián điệp nước ngoài.

Cơ quan an ninh Ba Lan bắt giữ 2 công dân Ukraine với cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Ảnh: Polskie Radio

"Những đối tượng này là gián điệp kiểu mới, thường chỉ làm nhiệm vụ một lần. Họ được tuyển dụng thông qua các ứng dụng mạng xã hội và nhận thù lao bằng tiền điện tử", ông Siemoniak nói.

Vào tuần trước, các công tố viên Ba Lan đã thông báo về việc bắt giữ một công dân Ukraine khác ở Lublin, đối tượng này sau đó bị phát hiện đã chia sẻ hình ảnh và tọa độ về cơ sở hạ tầng quan trọng của quân đội Ba Lan với một người nói tiếng Nga.

Trong thời gian vừa qua, Warsaw đã nhiều lần cáo buộc Moscow tiến hành nhiều "chiến dịch hỗn hợp" nhằm chống lại các quốc gia ủng hộ Ukraine, nhưng phía Nga đã phủ nhận thông tin này.