Tuyến đường sắt bị phá hoại ở Ba Lan. Ảnh: Guardian.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trước đó tuyên bố, vụ nổ trên tuyến đường sắt nối Warsaw và Lublin do 2 người Ukraine làm việc cho các cơ quan tình báo Nga gây ra. Sau khi thực hiện các vụ phá hoại, 2 đối tượng đã chạy sang Belarus.

Hãng tin RT dẫn lời ông Peskov nói, sẽ rất kỳ lạ nếu Nga không phải là nước đầu tiên bị đổ lỗi. Ông nói thêm, Ba Lan - nơi tâm lý bài Nga phát triển mạnh, đang cố gắng hết sức để đi trước Tây Âu về vấn đề này. "Tuy nhiên, việc công dân Ukraine một lần nữa bị cáo buộc liên quan tới các hành vi phá hoại và khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng là điều đáng chú ý".

Theo ông Peskov, Ba Lan đang bị rối tung trong câu chuyện của mình. Quan chức này trích dẫn việc Warsaw gần đây từ chối dẫn độ một công dân Ukraine bị cáo buộc liên quan tới vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc vì cho rằng yêu cầu này là "vô căn cứ".

Ảnh: EPA

Hôm qua (18/11) Thủ tướng Ba Lan cho biết, 2 vụ nổ trên tuyến đường sắt chiến lược đối với việc vận chuyển hàng viện trợ cho Ukraine là chưa từng có tiền lệ và có lẽ là vụ việc nghiêm trọng nhất đối với an ninh của Ba Lan kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Phát biểu trước Quốc hội Ba Lan, nhà lãnh đạo này nói: "Trong cả 2 trường hợp, chúng tôi chắc chắn rằng nỗ lực làm nổ tung đường ray và xâm phạm cơ sở hạ tầng đường sắt là cố ý và mục tiêu của chúng là gây ra một thảm họa đường sắt". Ông Tusk cáo buộc vụ nổ là hành vi phá hoại và lưu ý hành động như vậy của các cơ quan Nga trên toàn châu Âu (chứ không chỉ ở Ba Lan) đang gia tăng.