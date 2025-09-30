Theo hãng tin RT, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw hôm 29/9, ông Tusk cho rằng "nhiệm vụ lớn nhất và quan trọng nhất đối với các nhà lãnh đạo châu Âu hiện nay là nâng cao nhận thức của xã hội phương Tây" về việc xung đột ở Ukraine là rủi ro nghiêm trọng nhất mà họ phải đối mặt trong thế kỷ 21. Cũng theo ông, xung đột Ukraine còn là cuộc chiến của phương Tây.

"Cuộc chiến này cũng là cuộc chiến của chúng ta. Điều này có liên quan tới lợi ích cơ bản của chúng ta", Thủ tướng Ba Lan khẳng định.

Thủ tướng Donald Tusk tới thăm một căn cứ không quân ở Ba Lan. Ảnh: EPA

Theo Thủ tướng Tusk, thất bại trong cuộc xung đột ở Ukraine sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền văn minh phương Tây, từ Ba Lan đến Mỹ. Do đó, ông kêu gọi "sự đoàn kết và thống nhất" trong Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bởi theo ông, điều này là cần thiết để giành chiến thắng và "đánh bại" Nga.

Ngoài ra, ông Tusk còn nhắc tới kế hoạch "hiện đại hóa quy mô lớn" trong quân đội Ba Lan và kêu gọi huy động cả xã hội cũng như chính phủ trong EU.

Đầu tháng 9, Warsaw cáo buộc nhiều máy bay không người lái (UAV) của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Moscow từng nhiều lần lên tiếng tố cáo cuộc xung đột ở Ukraine là "cuộc chiến ủy nhiệm" do phương Tây phát động để chống lại Nga. Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng Ukraine là do EU và NATO kích động và được hai khối này lợi dụng để tuyên bố "một cuộc chiến thực sự chống lại Moscow”.

Hôm 27/9, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông Lavrov cũng bác bỏ những tuyên bố của một số quan chức châu Âu về việc Moscow đang cân nhắc tấn công NATO trong những năm tới.