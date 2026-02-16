Ảnh: Straits Times

Theo tờ South China Morning Post, nam diễn viên người Anh Tom Felton, người nổi tiếng với vai phản diện trong loạt phim ăn khách Harry Potter, bất ngờ trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc trong những tuần gần đây. Hình ảnh nhân vật Draco Malfoy do Felton thủ vai đã xuất hiện ở nhiều ngôi nhà và văn phòng ở đại lục như đồ trang trí lễ hội.

Hiện tượng này có thể bắt nguồn từ cách dịch tên Malfoy sang tiếng Trung là Ma Er Fu. Theo đó, Ma nghĩa là "Mã - Ngọ", Er nghĩa là "bạn" và Fu là "may mắn". Khi kết hợp các từ lại, chúng truyền tải thông điệp rằng bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong năm Ngọ.

Một trung tâm mua sắm ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đã treo hai tấm biểu ngữ lớn theo chiều dọc có hình nhân vật Malfoy cùng với dòng chữ “Draco giúp bạn đón nhận vận may và phép thuật thức tỉnh mang đến cho bạn sự giàu có”.

Chính nam diễn viên người Anh cũng biết xu hướng này và đã chia sẻ hình ảnh của trung tâm mua sắm trên với chú thích: “Draco Malfoy đột nhiên trở thành biểu tượng của Tết Nguyên đán ở Trung Quốc”.

Tại Trung Quốc, các công ty đã tích cực tìm cách hợp tác với những người nổi tiếng có tên bao gồm chữ “Mã” hoặc có phiên âm gồm chữ "Ma".

Ảnh: SCMP

Hồi cuối tháng 1, tập đoàn sữa Yili Group đã tung ra một quảng cáo mới với sự góp mặt của hai nữ diễn viên Trung Quốc Mã Tư Thuần và Mã Y Lợi, trong khi đối thủ cạnh tranh của họ là Mengniu công bố dự án quảng cáo với ngôi sao bóng đá Tây Ban Nha Lamine Yamal, tên phiên âm tiếng Trung là Ya Ma Er. Quảng cáo của Mengniu có câu "À, ngựa đang đến", nghe khá giống với Ya Ma Er trong tiếng Trung.

Những người nổi tiếng khác có tên gồm chữ "Mã" là nhà vô địch bóng bàn Mã Long, đại diện cho Tập đoàn Yili và nữ diễn viên Thái Minh, gương mặt đại diện của nền tảng thương mại điện tử JD.com, được biết đến với biệt danh "Chị Mã" nhờ vai diễn nổi tiếng trong một bộ phim truyền hình ăn khách.