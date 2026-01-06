Kênh NBC đưa tin, trong một sự kiện tổ chức tại bang Virginia, Mỹ hôm 5/1, ông Hegseth cho biết khoảng 200 quân nhân Mỹ đã tham gia chiến dịch đổ bộ vào thủ đô Caracas của Venezuela vào đêm 2/1 để bắt giữ Tổng thống Maduro.

Ông Hegseth (trái) và Tổng thống Trump (phải) theo dõi chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela. Ảnh: Nhà Trắng

“Ông Maduro không nhận được cảnh báo về việc quân đội Mỹ đang áp sát cho đến khi lực lượng của chúng tôi xuất hiện… Khoảng 200 quân nhân Mỹ tham gia vào nhiệm vụ đột kích dinh thự của ông Maduro ở trung tâm thủ đô Caracas. Các tiêm kích và máy bay ném bom đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Venezuela và mở đường cho lực lượng đặc nhiệm Delta áp sát khu dinh thự”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói.

Theo thông tin từ các quan chức quân đội Mỹ, một số binh sĩ nước này đã bị thương khi tham gia cuộc đột kích dinh thự của Tổng thống Maduro.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn CNN đưa tin, nhiều tiếng súng nổ được ghi nhận ở thủ đô Caracas của Venezuela trong tối 5/1 (sáng 6/1 giờ Việt Nam) ở khu vực lân cận Dinh tổng thống cùng sự xuất hiện của “ánh sáng từ máy bay không người lái (UAV) và hỏa lực phòng không”. CNN đang liên hệ với nhà chức trách Venezuela để có thêm thông tin.