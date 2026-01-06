Tổng thống Trump theo dõi diễn biến chiến dịch ở Venezuela. Ảnh: EFE/EPA

Theo Axios, cuộc họp báo diễn ra ngày 5/1 dành cho các lãnh đạo và những nhà lập pháp hàng đầu trong ủy ban tình báo của cả hạ viện và thượng viện, bao gồm cả Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Giám đốc CIA John Ratcliffe.

Đảng Cộng hòa khẳng định chiến dịch tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela của Mỹ ngày 3/1 không cấu thành hành động chiến tranh. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa tuyên bố: "Chúng ta không có lực lượng vũ trang Mỹ ở Venezuela và chúng ta không chiếm đóng quốc gia đó".

Khi được phóng viên của CNN hỏi về những tuyên bố lặp đi lặp lại của ông Trump rằng Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela, ông Johnson một lần nữa nói về những thông tin ông nghe được tại họp báo như sau: "Chiến dịch đó không phải là thay đổi chế độ. Đó là yêu cầu thay đổi hành vi của một chế độ".

Nghị sĩ này nhấn mạnh, không có binh lính Mỹ nào hiện diện trên đất Venezuela để thành lập chính phủ mới. "Chúng tôi không muốn can thiệp trực tiếp theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc chỉ gây áp lực buộc chính phủ lâm thời hoạt động".

Đảng Dân chủ thì cho rằng Tổng thống Trump đã khơi mào một cuộc chiến sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc và có thể lan rộng. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer, thuộc đảng Dân chủ cho biết, các nghị sĩ Dân chủ "không nhận được bất kỳ sự đảm bảo nào rằng Mỹ sẽ không cố gắng làm điều tương tự ở các quốc gia khác".

Nghị sĩ Jeanne Shaheen, người đứng đầu phe Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho biết sau cuộc họp báo rằng bà không nhận được lý do pháp lý nào giải thích tại sao Quốc hội không được thông báo trước về hành động quân sự ở Venezuela.

Thượng nghị sĩ Ruben Gallego thuộc Đảng Dân chủ ngày 5/1 đã đệ trình một sửa đổi đối với dự luật chi tiêu quốc phòng hàng năm của Quốc hội nhằm cấm sử dụng ngân sách cho lực lượng quân sự hoặc các hành động thù địch khác đối với Greenland.