Theo Guardian, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn cấp về vấn đề Venezuela vào ngày 5/1, trùng thời điểm phiên tòa xét xử ông Nicolas Maduro ở Mỹ diễn ra.

Mở đầu phiên họp, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi các bên tôn trọng nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia, cho rằng hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump ở Venezuela đã vi phạm hiến chương LHQ.

"Tôi vô cùng quan ngại về khả năng gia tăng bất ổn tại Venezuela, những tác động tiềm tàng đối với khu vực, cũng như tiền lệ mà hành động này có thể tạo ra đối với quan hệ giữa các quốc gia", ông Guterres cho biết.

Đặc phái viên Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz. Ảnh: NYT

Đại sứ Trung Quốc LHQ Phó Thông lại tỏ ra gay gắt hơn, cáo buộc Mỹ đã "xâm phạm trắng trợn lên chủ quyền của Venezuela", vi phạm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền.

"Không một quốc gia nào có thể hành động như 'cảnh sát của thế giới', cũng không một quốc gia nào có thể tự cho mình là 'thẩm phán quốc tế'. Chúng tôi yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành vi bắt nạt và trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro", đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya mô tả hành động quân sự Mỹ là "bằng chứng của một kỷ nguyên vô pháp", kêu gọi Washington "ngay lập tức thả Tổng thống được bầu cử hợp pháp của một quốc gia độc lập và phu nhân của ông ấy".

Đại diện phái đoàn Pháp, Phó Đại sứ Jay Dharmadhikari, cũng lên tiếng phản đối cuộc tấn công và việc bắt giữ ông Maduro. "Đây là hành động làm xói mòn nền tảng của trật tự quốc tế. Người dân Venezuela phải tự quyết định vận mệnh chính trị của họ", ông Dharmadhikari nói.

Đại sứ Venezuela tại LHQ Samuel Moncada cảnh báo HĐBA rằng chiến dịch của Mỹ tại Caracas đã tạo ra một tiền lệ không hay. "Nếu việc bắt cóc một nguyên thủ quốc gia và ném bom được xem nhẹ, thì thông điệp gửi tới thế giới sẽ vô cùng tàn khốc", ông Moncada nhận định.

Đáp lại những chỉ trích, Đặc phái viên Mỹ tại LHQ Mike Waltz khẳng định Mỹ không xung đột với Venezuela và cũng không có hành động nào chống lại người dân nước này.

"Hành động tại Caracas là một chiến dịch thực thi pháp luật, nhắm vào hai nghi phạm ma túy bị truy tố là Tổng thống Maduro và vợ. Chúng tôi không chiếm đóng quốc gia nào. Ông Maduro phải chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công nhằm vào người dân Mỹ, đồng thời gây bất ổn tại Tây Bán Cầu", ông Waltz nói.

Quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump đã trao cho ông Maduro một cơ hội ngoại giao, nhưng nhà lãnh đạo Venezuela đã không hợp tác.