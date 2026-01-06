Theo New York Times, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores đã tham gia phiên điều trần đầu tiên tại tòa án quận New York trong ngày 5/1. Toàn bộ phiên điều trần diễn ra trong khoảng 30 phút.

Mở đầu phiên toàn, Thẩm phán Tòa án Liên bang Mỹ Alvin Hellerstein yêu cầu ông Maduro đứng lên xác nhận danh tính, đồng thời đọc tóm tắt cáo trạng với ông này. Nhà lãnh đạo Venezuela sau đó đã trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha.

"Tôi vẫn là Tổng thống Venezuela, tôi xuất hiện tại đây do bị bắt cóc. Tôi là người đàng hoàng, tôi vô tội. Đây là lần đầu tiên tôi được biết về cáo trạng của bản thân", ông Maduro nói.

Sau ông Maduro, thẩm phán Hellerstein cũng hỏi bà Flores những câu hỏi tương tự và vợ của ông Maduro cũng tuyên bố bản thân "vô tội".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải tới tòa án ở New York. Ảnh: BBC

Theo cáo trạng dài 25 trang, ông Maduro phải đối mặt với ít nhất 4 tội danh hình sự, gồm khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, cùng hành vi tàng trữ súng máy và các thiết bị hủy diệt.

Tại phiên tòa, luật sư Barry Pollack - đại diện pháp lý của ông Maduro - hiện chưa đưa ra yêu cầu tại ngoại cho thân chủ, nhưng sẽ xem xét vấn đề này sau. Trong khi đó, luật sư của bà Flores là Mark Donnelly nói thân chủ của mình có vấn đề về sức khỏe, đề nghị tòa cho bà được chụp X-quang.

"Ông Maduro là người đứng đầu một quốc gia có chủ quyền, và phải được hưởng những quyền lợi từ vị trí của mình. Có những câu hỏi về tính hợp pháp về hành động của quân đội Mỹ", luật sư Pollack nói vào cuối phiên điều trần.

Thẩm phán Hellerstein sau đó thông báo rằng phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17/3, trong khi vợ chồng ông Maduro bị dẫn ra bên ngoài để trở về trung tâm tạm giam tại Brooklyn.