Trả lời phỏng vấn kênh CBS News hôm 5/1, luật sư Mark E. Donnelly, người bào chữa cho Đệ nhất phu nhân Venezuela cho biết bà Cilia đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cuộc truy tố hình sự của Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores (áo vàng) hôm 5/1. Ảnh: WABC/CNN

“Phu nhân Cicia Flores đang trong tình trạng tinh thần tốt, bà ấy nhận thức rõ còn một đoạn đường dài ở phía trước và đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi chờ xem và đối phó với những bằng chứng do chính phủ Mỹ đưa ra. Mặc dù chúng tôi rất muốn trình bày quan điểm của mình ngay bây giờ, nhưng chúng tôi sẽ đợi đến thời điểm thích hợp ở tòa án để làm điều đó”, ông Donnelly nói với các phóng viên sau khi tham gia phiên điều trần đầu tiên.

Theo hãng thông tấn CNN, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng vào rạng sáng 3/1. Sau khi bị áp giải đến Mỹ, ông Maduro bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở quận Brooklyn, thành phố New York.

Vào trưa 5/1 giờ miền đông Mỹ (rạng sáng 6/1 giờ Việt Nam), lực lượng an ninh Mỹ đã áp giải vợ chồng ông Maduro đến Tòa án quận New York. Tại phiên điều trần đầu tiên, khi trả lời các thẩm phán, ông Maduro tuyên bố bản thân “vẫn là Tổng thống Venezuela và việc ông xuất hiện tại đây là do bị bắt cóc”, đồng thời khẳng định vợ chồng ông vô tội.

Trước tòa, luật sư Donnelly tuyên bố, thân chủ Cilia có thể “gãy xương hoặc bầm tím nghiêm trọng ở xương sườn trong lúc bị các đặc nhiệm Mỹ bắt cóc” và đề nghị nhà chức trách cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho bà.