Theo bác sĩ Ngô Khôn Đạt, người đang công tác tại một bệnh viện ở Đài Loan (Trung Quốc), bệnh nhân là một phụ nữ ngoài 60 tuổi, được phát hiện có bất thường ở gan trong quá trình kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kết quả siêu âm cho thấy gan của bà có dấu hiệu tổn thương rõ rệt, nhiễm mỡ nặng (chiếm khoảng 40-60% thể tích gan) kèm theo hai khối u.

Do bệnh nhân vừa bị gan nhiễm mỡ vừa có khối u, việc điều trị đòi hỏi phải được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm loại bỏ tổn thương nhưng vẫn bảo tồn tối đa chức năng gan.

Cụ thể, các bác sĩ đã cắt bỏ thùy gan chứa một trong hai khối u. Với khối u còn lại, ê-kíp áp dụng kỹ thuật đốt sóng cao tần làm hoại tử mô u. Sau quá trình can thiệp, tổng lượng mô gan nhiễm mỡ được loại bỏ là 223g, tương đương với trọng lượng của một quả táo nhỏ. Nhờ phương pháp điều trị này, chức năng gan của bệnh nhân được bảo toàn ở mức tối đa.

Ăn quá nhiều đồ ngọt gây hại cho gan. Ảnh minh họa: Ban Mai

Theo China Times, điều đáng chú ý là bệnh nhân không có thói quen uống rượu bia cũng không mắc viêm gan B hoặc viêm gan C - những nguyên nhân thường gặp dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng về gan. Tuy nhiên, bệnh nhân hầu như không có thói quen vận động thể chất, đồng thời duy trì chế độ ăn uống thiếu kiểm soát trong thời gian dài.

Đặc biệt, bệnh nhân có sở thích ăn đồ ngọt bao gồm bánh ngọt và các thực phẩm chứa nhiều đường. Trong quá trình thăm khám tại phòng bệnh, bác sĩ nhận thấy bên cạnh giường bệnh nhân có nhiều bánh ngọt và trái cây, cho thấy đồ ngọt gần như là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của bà.

Từ các yếu tố trên, bác sĩ Ngô cho rằng chế độ ăn giàu đường, kéo dài trong nhiều năm chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ nghiêm trọng ở bệnh nhân, dù không có các yếu tố nguy cơ truyền thống như rượu bia hay viêm gan virus.

Bác sĩ Ngô cảnh báo rằng, trong những năm gần đây, gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa đang ngày càng phổ biến và tỷ lệ tiến triển trực tiếp thành ung thư gan có xu hướng gia tăng. Nhiều người vẫn chủ quan cho rằng gan nhiễm mỡ là bệnh lý nhẹ, không nguy hiểm, dẫn đến việc phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa gan nhiễm mỡ cũng như các biến chứng nguy hiểm liên quan, người dân cần duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế tiêu thụ đồ ngọt và thực phẩm giàu đường, đồng thời kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý. Bên cạnh đó, xây dựng thói quen vận động thể chất đều đặn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chuyển hóa, giảm tích tụ mỡ trong gan và bảo vệ sức khỏe lâu dài.