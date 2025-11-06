Theo quy định tại mục 7 Phần XV Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, đối với trường hợp có nhiều thửa đất được cấp chung một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mà có một hoặc một số thửa đất thuộc diện thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại các điểm d, đ, e khoản 2 và khoản 5 Điều 152 Luật Đất đai, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, đồng thời cấp lại sổ đỏ với các thửa đất này và cấp đổi sổ đỏ cho các thửa đã được cấp đúng.

Việc cấp giấy chứng nhận quy định tại Mục 7 này được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 9 Phần XV của nghị định.

Từ quy định trên, công dân thắc mắc: Trình tự thực hiện ra sao? Có phải cấp đổi trước đối với thửa đất đã được cấp đúng, sau đó mới thu hồi giấy chứng nhận? Hay sẽ thu hồi toàn bộ sổ đỏ và đồng thời cấp đổi cho các thửa đất hợp lệ?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo khoản 7 Mục XV, nội dung C Phần V Phụ lục số 1 Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai, cơ quan nhà nước sẽ thu hồi sổ đỏ đã cấp, đồng thời thực hiện cấp lại, cấp đổi cho các thửa đất có sai sót.

Việc áp dụng trình tự nêu trên nhằm bảo đảm nguyên tắc cấp giấy chứng nhận được quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai.

Theo đó, sổ đỏ được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định.

Trường hợp người sử dụng đất đang có nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu, thì được cấp một sổ đỏ chung cho các thửa đất đó, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.