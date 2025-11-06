Theo Luật Đất đai, sổ đỏ được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định.
Theo quy định tại mục 7 Phần XV Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, đối với trường hợp có nhiều thửa đất được cấp chung một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mà có một hoặc một số thửa đất thuộc diện thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại các điểm d, đ, e khoản 2 và khoản 5 Điều 152 Luật Đất đai, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, đồng thời cấp lại sổ đỏ với các thửa đất này và cấp đổi sổ đỏ cho các thửa đã được cấp đúng.
Việc cấp giấy chứng nhận quy định tại Mục 7 này được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 9 Phần XV của nghị định.
Từ quy định trên, công dân thắc mắc: Trình tự thực hiện ra sao? Có phải cấp đổi trước đối với thửa đất đã được cấp đúng, sau đó mới thu hồi giấy chứng nhận? Hay sẽ thu hồi toàn bộ sổ đỏ và đồng thời cấp đổi cho các thửa đất hợp lệ?
Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo khoản 7 Mục XV, nội dung C Phần V Phụ lục số 1 Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai, cơ quan nhà nước sẽ thu hồi sổ đỏ đã cấp, đồng thời thực hiện cấp lại, cấp đổi cho các thửa đất có sai sót.
Việc áp dụng trình tự nêu trên nhằm bảo đảm nguyên tắc cấp giấy chứng nhận được quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai.
Trường hợp người sử dụng đất đang có nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu, thì được cấp một sổ đỏ chung cho các thửa đất đó, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điểm d, đ, e khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi sổ đỏ đã cấp gồm: Sổ đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp sổ; sổ đỏ đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy;
Trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp sổ đỏ đã cấp.
Khoản 5 Điều 152 Luật này quy định: Việc thu hồi sổ đỏ đã cấp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án về việc thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.
Pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.