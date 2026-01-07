Sau trận ra quân ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không chỉ giành trọn 3 điểm quan trọng mà còn nhận được sự ghi nhận đặc biệt từ FIFA World Cup.

Trên trang chủ, FIFA đăng tải hình ảnh Đình Bắc ăn mừng bàn mở tỷ số bên cạnh đội trưởng Văn Khang, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa: “Đầu xuôi đuôi lọt”.

U23 Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh chụp màn hình)

Thông điệp ấy phản ánh trọn vẹn màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Bất chấp bị đánh giá thấp hơn U23 Jordan, U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục ngay từ những phút đầu.

Thành quả đến ở phút 15, khi VAR xác định cầu thủ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm và Đình Bắc dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền.

Bàn mở tỷ số giúp U23 Việt Nam chơi càng lúc càng mạch lạc. Trước giờ nghỉ, Hiểu Minh tận dụng quả phạt góc của Văn Khang để nâng tỷ số lên 2-0, tạo lợi thế lớn về tâm lý. Sang hiệp hai, đội bóng Tây Á dồn toàn lực tấn công nhưng hàng thủ U23 Việt Nam vẫn đứng vững.

Dòng trạng thái “Đầu xuôi đuôi lọt” từ FIFA vì thế không chỉ là lời khen, mà còn như dự báo tích cực cho hành trình phía trước của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Highlights U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan

