“U23 Việt Nam đè bẹp Jordan 2-0. Những pha phối hợp chính xác cùng tình thần thi đấu cao độ đã mang lại niềm vui cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, ở trận ra quân U23 châu Á”, SPOTV News viết về trận mở màn bảng A của các nhà vô địch U23 Đông Nam Á.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh trận ra quân U23 châu Á

Và thêm đánh giá màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Jordan: “Các học trò của HLV Kim Sang Sik đã giành chiến thắng tuyệt đối trước Jordan, đội được đánh giá cao hơn.

U23 Việt Nam áp đảo ngay trong hiệp 1, với thời lượng kiểm soát bóng là 54%, tung ra 10 cú sút (trong đó 5 trúng đích) so với 6 của đối thủ (chỉ 1 trúng đích). Đội cũng 6 lần hưởng phạt góc, còn Jordan có 4.

Át chủ bài Đình Bắc chính là người đưa U23 Việt Nam vượt lên từ chấm đá phạt 11m, sau khi trọng tài xem lại VAR và xác định lỗi cố ý để bóng chạm tay của cầu thủ Jordan.

Phút 42, Việt Nam tiếp tục cho thấy sự lợi hại trong những tình huống cố định, khi Hiểu Minh ghi bàn sau khi đón được bóng từ một quả phạt góc, nhân đôi cách biệt cho các cầu thủ áo đỏ.

Mong HLV Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục gặt kết quả tốt tại U23 châu Á, sau khởi đầu ấn tượng

Sang hiệp 2, U23 Jordan cố gắng lật ngược tình thế, tung ra đến 13 cú sút, nhưng cũng chỉ lại có 1 trúng đích – tổng cộng 19 cú sút cả trận, nhưng chỉ trúng đích 2.

Công lợi hại, hàng phòng thủ Việt Nam cũng rất chắc chắn, tuyến giữa hoạt động tích cực, thủ môn Trung Kiên đã có những pha cứu thua xuất sắc.

Đội bóng do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt vừa giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan, Trong năm 2025, nhà cầm quân này lập kỳ tích với bóng đá Việt Nam, giành cú ăn 3 danh hiệu và nay tiếp tục đà chiến thắng ở U23 châu Á”.

