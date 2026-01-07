Highlights U23 Ả Rập Xê Út 1-0 U23 Kyrgyzstan:

Thẻ đỏ: Sharshenbekov 34'

Bàn thắng: Rakan 88'

Đội hình ra sân

U23 Ả Rập Xê Út: Al Shanqiti, Al Subaini, Abdulrahman, Al Dosari, Faris Al Ghamdi, Al Najdi, Al Elewai, Al Zubaidi, Al Obaid, Rakan, Radif.

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Polev, Murzakhmatov, Merk, M.Bekberdinov, Brauzman, Datsiev, Almazbekov, A.Bekberdinov, Kochkonbaev, Sharshenbekov.

Xếp hạng bảng A sau lượt trận đầu tiên
07/01/2026 | 01:09

Kết thúc

U23 Saudi Arabia thắng trận ra quân - Ảnh: AFC
07/01/2026 | 00:54

90'

Hiệp hai có 9 phút bù giờ.

07/01/2026 | 00:50

88'

Bàn thắng (1-0, Rakan Al Ghamdi): Từ đường chuyền khe thông minh của đồng đội, Rakan lẻn xuống tung cú đá căng ở góc hẹp khai thông bế tắc trận đấu.

Rakan ăn mừng bàn thắng - Ảnh: Saudi NT
07/01/2026 | 00:42

76'

U23 Saudi Arabia được hưởng phạt phạt đền khi bóng bật tay Bekberdinov trong vòng cấm.

Tuy nhiên, ở khoảng cách 11m, Al Juwayr lại không thắng được phản xạ của thủ môn Nurlanbekov.

07/01/2026 | 00:35

72'

Al Elewai đi bóng kỹ thuật ngoài khu cấm địa nhưng cú đá cuối cùng lại đi vọt xà ngang.

07/01/2026 | 00:31

68'

U23 Kyrgyzstan lùi hết đội hình về phòng ngự, cố gắng đẩy đối thủ ra biên rồi chống bóng bổng.

07/01/2026 | 00:17

54'

Rakan xử lý hay ngoài vòng cấm rồi cứa lòng căng nhưng thủ môn U23 Kyrgyzstan vẫn làm chủ được tình hình.

U23 Saudi Arabia đang miệt mài tấn công
07/01/2026 | 00:15

48'

Sau giờ giải lao, U23 Saudi Arabia dồn lên ép sân mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhưng cú nã pháo tầm xa chưa phát huy hiệu quả.

06/01/2026 | 23:54

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: Saudi NT
06/01/2026 | 23:49

45'

Hiệp một có 6 phút bù giờ.

06/01/2026 | 23:44

41'

Bị mất người nhưng các cầu thủ U23 Kyrgyzstan vẫn chơi bóng tự tin, mạnh dạn triển khai từ tuyến dưới.

06/01/2026 | 23:36

34'

Thẻ đỏ: Sharshenbekov có tình huống dẫm lên chân tiền vệ U23 Saudi Arabia. Sau khi xem VAR, trọng tài chính quyết định rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ số 10 của U23 Kyrgyzstan.

Sharshenbekov nhận thẻ đỏ rời sân sớm - Ảnh: AFC
06/01/2026 | 23:31

30'

Các cầu thủ U23 Saudi Arabia gần như đá nửa sân. Dẫu vậy, họ vẫn chưa làm cách nào xuyên thủng được mành lưới Kyrgyzstan.

06/01/2026 | 23:25

24'

Tiền đạo vào sân thay người Majed tiếp tục có cơ hội khai thông bế tắc nhưng hậu vệ áo trắng kịp thời ngăn chặn ngay trước mũi giày.

U23 Saudi Arabia có cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng - Ảnh: Saudi NT
06/01/2026 | 23:16

14'

Vừa vào sân, Majed có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng cú đá trong vòng cấm không thắng được thủ thành Nurlanbekov.

06/01/2026 | 23:14

12'

Tiền đạo đội trưởng U23 Saudi Arabia - Radif bị căng cơ buộc phải rời sân sớm, nhường chỗ cho Majed.

06/01/2026 | 23:07

4'

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U23 Kyrgyzstan dàn thế trận phòng ngự chủ động bên phần sân nhà, rình rập chờ thời cơ phản đòn.

Các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc khẩn trương - Ảnh: Saudi NT
06/01/2026 | 23:06

23h

Trận đấu bắt đầu.

06/01/2026 | 22:34

22h

Đội hình ra sân U23 Saudi Arabia - Ảnh: AFC
Đội hình ra sân U23 Kyrgyzstan - Ảnh: AFC
06/01/2026 | 15:58

21h

Các cầu thủ chủ nhà khá tự tin trước giải đấu - Ảnh: Saudi NT
06/01/2026 | 15:57

20h

16 đội bóng sẽ bước vào tranh tài tại VCK U23 châu Á trên đất Saudi Arabia - Ảnh: AFC
