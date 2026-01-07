U23 Kyrgyzstan bước vào cuộc đối đầu mang tính quan trọng với U23 Việt Nam trong tình thế bất lợi, khi tiền vệ trung tâm Arsen Sharshenbekov không thể ra sân vì án treo giò.

Ở trận gặp U23 Ả Rập Xê Út, cầu thủ mang áo số 10 có pha giẫm lên chân cầu thủ chủ nhà ở phút 34. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Sharshenbekov.

Arsen Sharshenbekov bật khóc sau khi phải nhận thẻ đỏ - Ảnh: AFC

Việc Sharshenbekov bị đuổi khỏi sân là nguyên nhân chính dẫn đến việc U23 Kyrgyzstan chịu thất bại 0-1 trước chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út ở trận ra quân. Cũng bởi vậy mà đội bóng Trung Á gặp khó trong cuộc cạnh tranh một trong hai tấm vé tai bảng A vào tứ kết.

Sự vắng mặt này được xem là đòn giáng mạnh vào tham vọng của U23 Kyrgyzstan, bởi Sharshenbekov là mắt xích quan trọng trong lối chơi của đội bóng Trung Á.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò đánh chặn và điều tiết nhịp độ, anh còn thường xuyên tạo ra khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Sharshenbekov là cầu thủ quan trọng của U23 Kyrgyzstan - Ảnh: Instagram Sharshenbekov

Tại vòng loại U23 châu Á, Sharshenbekov chính là người ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở trận đấu then chốt trước U23 Uzbekistan, giúp U23 Kyrgyzstan đứng đầu bảng E và lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự vòng chung kết. Dấu ấn ấy cho thấy tầm ảnh hưởng rõ rệt của tiền vệ này trong hệ thống chiến thuật.

Thiếu Sharshenbekov, U23 Kyrgyzstan phải tái cấu trúc tuyến giữa khi chạm trán U23 Việt Nam vào ngày 9/1. Đây có thể là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khai thác, gia tăng lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A VCK U23 châu Á 2026.

