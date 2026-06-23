Kết quả World Cup hôm nay 23/6
Ngày Giờ Trận đấu Bảng Kênh trực tiếp
23/6 00:00 Argentina 2-0 Áo J VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
04:00 Pháp vs Iraq I VTV3, VTV6, VTV9
07:00 Na Uy vs Senegal I VTV3, VTV6, VTV10
10:00 Jordan vs Algeria J VTV3, VTV6, VTV9