Chiều 18/1, U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết gặp U23 Trung Quốc vào lúc 22h30 ngày 20/1. Đây là buổi tập rất quan trọng, khi thầy trò HLV Kim Sang Sik lên phương án đối phó với đội quân của HLV Antonio Puche.

Một tin vui với HLV Kim Sang Sik là tiền đạo Đình Bắc có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Trước đó, số 7 của U23 Việt Nam tiết lộ mình không thể chuyền bóng bằng chân phải được vì bị đau cơ háng.

Đình Bắc sẵn sàng cho trận đấu với U23 Trung Quốc. Ảnh: Ted Trần

Sự trở lại của Đình Bắc, cũng như thể trạng tốt của Lý Đức, Viktor Lê, Xuân Bắc, Thanh Nhàn... giúp HLV Kim Sang Sik dễ tính toán về nhân sự, lối chơi trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.

Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng toàn bộ thành viên Ban huấn luyện có mặt trên khán đài Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium để theo dõi trận đấu của U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan.

Khả năng "đổ bê tông" của hàng phòng ngự U23 Trung Quốc được HLV Kim Sang Sik đánh giá cao. Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1976 không lo ngại bởi U23 Việt Nam có đủ phương án khiến khung thành thủ môn Li Hao lần đầu tiên phải vào lưới nhặt bóng ở trận bán kết.

U23 Việt Nam có nhiều phương án tiếp cận khung thành thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

Ông Kim bắt tay vào việc, phổ biến những yêu cầu với các học trò trong buổi tập ngày 18/1. U23 Việt Nam muốn giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức, phải tạo ra được áp lực lớn và liên tục. Điều này buộc các cầu thủ trẻ cần chuẩn bị tốt về chiến thuật và đặc biệt là thể lực.

Không loại trừ khả năng U23 Việt Nam tấn công phủ đầu đối thủ như trận ra quân gặp U23 Jordan. Hàng phòng ngự của U23 Trung Quốc được tổ chức tốt, nhưng hàng công của đoàn quân HLV Kim Sang Sik cũng có những cá nhân có thể làm nên sự khác biệt.

