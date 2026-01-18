Ở trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc giành chiến thắng sau loạt luân lưu cân não. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Trung Quốc vào tới bán kết giải U23 châu Á.

Người có công lớn nhất giúp U23 Trung Quốc làm nên kỳ tích là thủ môn Li Hao. Anh thực hiện 8 pha cứu thua, giữ cho đội nhà đứng vững suốt 120 phút nghẹt thở trước U23 Uzbekistan. Đặc biệt ở loạt sút luân lưu, thủ môn 21 tuổi đang khoác áo Qingdao West Coast đổ người đúng hướng, chặn đứng cú sút của Dirshod, giúp U23 Trung Quốc thắng 4-2 chung cuộc.

Vào bán kết, Li Hao sở hữu những thống kê không thủ môn nào làm được ở giải đấu năm nay. Anh giữ sạch mành lưới trong 4 trận đấu vừa qua, cản phá thành công 100% 24 cú sút của cầu thủ đối phương, đứng đầu danh sách thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất giải. Giới truyền thông Trung Quốc thậm chí còn tung hô Li Hao là một "thủ môn huyền thoại".

Li Hao rất xuất sắc.

Trong khi đó, thủ môn Trần Trung Kiên cũng nhận được rất nhiều lời khen sau màn trình diễn tuyệt vời ở VCK U23 châu Á 2026, đặc biệt là trận thắng U23 Saudi Arabia tại vòng bảng. Tính từ đầu giải, "người gác đền" CLB HAGL có 12 lần cứu thua, nhiều thứ hai giải đấu. Anh cũng chỉ 3 lần phải vào lưới nhặt bóng sau 4 trận đấu căng thẳng trước các đối thủ mạnh.

Số lần cứu thua của Trung Kiên kém một nửa so với Li Hao là vì hệ thống phòng ngự khác nhau của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Trong khi U23 Việt Nam có lối chơi chủ động, linh hoạt, sẵn sàng dâng cao đội hình tấn công, trong khi U23 Trung Quốc lại chơi co cụm, thậm chí phòng ngự tiêu cực. Đó là điều kiện để Li Hao trổ tài và tỏa sáng.

Ở các thống kê khác, Trung Kiên có 9 pha bắt dính bóng và 1 lần đấm bóng chính xác, trong khi Li Hao lần lượt là 3 và 0. Thủ môn của U23 Trung Quốc có 4 lần phá bóng giải nguy, còn người gác đền của U23 Việt Nam có 3. Trung Kiên thực hiện 109 đường chuyền, Li Hao là 100. Tỷ lệ chuyền chính xác của Li Hao là 56%, Trung Kiên là 54,1%.

Trung Kiên cũng không hề thua kém. Ảnh: AFC

Phong độ của Trung Kiên và Li Hao là một trong những yếu tố quyết định tới kết quả của trận bán kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc. Nếu đội nào giành chiến thắng tiến vào chung kết, thủ thành của đội đó gần như chắc chắn sẽ giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc lăn bóng vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, Saudi Arabia.

