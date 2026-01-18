"Tôi nghĩ rằng U23 Trung Quốc đá theo kiểu đổ bê tông như này đúng là rất khó chịu. Các đội tấn công khi gặp lối chơi như vậy thường rất khó.

Ở hiệp một trong trận đấu với U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc phòng ngự dày đặc. Tôi nghĩ sang hiệp hai U23 Uzbekistan phát huy điểm mạnh của mình về thể lực, tốc độ, rồi những cầu thủ khéo léo có thể chơi trong vòng cấm để dứt điểm cầu môn đối thủ.

Nhưng cuối cùng chúng ta thấy hiệp hai U23 Trung Quốc còn chơi tốt hơn hiệp một, và các cầu thủ U23 Uzbekistan gần như nản lòng. Tôi thấy họ bế tắc. Cái cách chơi phòng ngự dày đặc như thế làm cho đối phương rất ức chế", HLV Phạm Minh Đức nói về lối chơi phòng ngự tiêu cực của U23 Trung Quốc.

U23 Hàn Quốc phòng ngự chặt chẽ trước U23 Uzbekistan. Ảnh: Sohu

"Trong bóng đá, đặc biệt là những trận đấu loại trực tiếp, thường đội bóng yếu thế lựa chọn lối chơi phòng ngự và chờ cơ hội. Nếu không ghi được bàn, họ sẵn sàng kéo trận đấu đến loạt penalty. Khi đá luân lưu, đội bóng cửa dưới lại có tâm lý thoải mái hơn, các cầu thủ khi sút chuẩn xác hơn. Còn đội bóng cửa trên hay lo lắng.

Chúng ta thấy là cầu thủ số 16 của U23 Uzbekistan trận trước dứt điểm rất tốt, nhưng hôm nay dù chơi rất hay lại sút ra ngoài. Đây là một trận đấu đáng tiếc cho đội bóng chơi tốt hơn, đó là U23 Uzbekistan", HLV Phạm Minh Đức nói thêm.

Dù U23 Trung Quốc hoàn toàn có thể tiếp tục chơi phòng ngự số đông, nhưng theo HLV Phạm Minh Đức, ông Kim Sang Sik và các học trò sẽ có cách đối phó.

"Cách chơi của chúng ta khác U23 Uzbekistan. Hàng tấn công U23 Việt Nam có Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Lê Phát, Minh Phúc... đều có những phương án và ý tưởng chơi bóng khác. Mỗi đối thủ mang đến một cách tiếp cận khác nhau.

U23 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết. Ảnh: AFC

Với kinh nghiệm, sự lì lợm và tính đồng đều của đội hình, tôi nghĩ chúng ta vẫn muốn gặp U23 Trung Quốc hơn là gặp U23 Uzbekistan. U23 Việt Nam có nhiều phương án để hy vọng có mặt ở trận chung kết", HLV Phạm Minh Đức đánh giá.

Về trận bán kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, HLV Phạm Minh Đức đưa ra quan điểm: "Tôi nghĩ HLV U23 Trung Quốc không đánh giá thấp chúng ta. Họ rất tôn trọng đối thủ, vì thế U23 Việt Nam cần tỉnh táo. Nếu đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có cơ hội ghi bàn trước, khi đó mới thấy U23 Trung Quốc chơi tấn công như thế nào, và hàng thủ của họ khi dâng cao sẽ ra sao.

Trận bán kết rất khó đoán, nhưng tôi tin rằng các cầu thủ U23 Việt Nam có đủ bản lĩnh, trình độ và thể lực để giành chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau. Tôi hy vọng chúng ta có một trận đấu tốt, vào chung kết".

