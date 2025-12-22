Trên trang Facebook cá nhân, Park Hang Seo mới đăng tải dòng trạng thái chúc mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

Dù chia sẽ “gửi lời chúc hơi chậm”, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam vẫn bày tỏ sự tự hào lớn lao sau chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước chủ nhà Thái Lan ngay tại sân Rajamangala.

Ông Park Hang Seo viết: "Dù hơi chậm nhưng tôi vẫn muốn gửi lời chúc mừng đến U22 Việt Nam với tấm huy chương vàng tại SEA Games."

Thầy Park gửi lời chúc mừng U22 Việt Nam và HLV Kim Sang Sik - Ảnh: SN

Trong chia sẻ của mình, ông Park nhấn mạnh tấm HCV không chỉ là thành quả của một trận đấu, mà còn là sự khẳng định cho tầm nhìn đúng đắn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong chiến lược phát triển dài hạn.

Theo ông, chiến thắng này cho thấy bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể chạm tới vinh quang bằng chính nội lực, nếu đi đúng hướng và đủ kiên nhẫn.

"Đây là một lời khẳng định về tầm nhìn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về phát triển bóng đá Việt Nam. Chiến thắng này cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn có thể chạm tới vinh quang bằng chính nội lực của các bạn, nếu đi đúng hướng và đủ kiên nhẫn", chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành lời chúc mừng tới HLV Kim Sang Sik, ban huấn luyện và toàn bộ các cầu thủ U22 Việt Nam. Đặc biệt, ông nhắc lại kỷ niệm chiếc nhẫn từng tặng HLV Kim Sang Sik, với mong muốn món quà ấy sẽ mang lại sự bình an và may mắn cho người kế nhiệm trong những chặng đường phía trước.

Bóng đá Việt Nam lần thứ ba vô địch SEA Games - Ảnh: SN

"Xin chúc mừng các HLV Kim Sang Sik và các thành phần trong ban huấn luyện, cũng như toàn bộ các cầu thủ với chiến thắng này.

Và hi vọng rằng chiếc nhẫn tôi đã tặng cho HLV Kim, sẽ luôn giúp ông bình an trong tâm hồn và đầy may mắn trong giải đấu sắp tới."

Khép lại dòng trạng thái, Park Hang Seo khẳng định niềm tự hào và sự ủng hộ không đổi dành cho bóng đá Việt Nam: "Tôi tự hào về các bạn và sẽ luôn ủng hộ bóng đá Việt Nam! Colen".

Những lời chúc mộc mạc nhưng chân thành ấy một lần nữa cho thấy mối gắn bó sâu đậm của ông với bóng đá Việt Nam, ngay cả khi đã rời băng ghế huấn luyện.

