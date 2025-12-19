Xem video (nguồn: VFF)

U22 Việt Nam đã tạo nên đêm không thể tại Rajamangala khi lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan 3-2 sau 120 phút nghẹt thở, qua đó giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.

Niềm vui vỡ òa không chỉ đến từ chiến thắng lịch sử, mà còn từ những khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc sau trận.

Hình ảnh HLV Kim Sang Sik đối mũ cối khiến fan thích thú (Ảnh chụp màn hình)

Trong đoạn video clip, HLV Kim Sang Sik xuất hiện với chiếc mũ cối quen thuộc - biểu tượng rất Việt Nam. Đáng yêu hơn cả là hành động của cậu học Đình Bắc, người đã đội chiếc mũ ấy lên đầu chiến lược gia Hàn Quốc trong tiếng cười rộn ràng của toàn đội. Ông Kim đáp lại bằng câu nói ngắn gọn bằng tiếng Việt: “Xin cảm ơn”, khiến người hâm mộ thích thú.

Sau trận, HLV Kim chia sẻ niềm tự hào khi các học trò không bỏ cuộc, vượt qua áp lực tâm lý để giành chiến thắng. Chiếc mũ cối giản dị, nụ cười rạng rỡ và tinh thần chiến đấu quả cảm đã tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam trên đất Thái Lan.

