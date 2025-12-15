“U22 Việt Nam cần chuẩn bị tốt về thể lực và sự tập trung. U22 Philippines không đặc sắc nhưng có thể tạo khó khăn cho chúng ta bằng lối chơi thể lực. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần bình tĩnh và phát huy sự khôn khéo trong từng tình huống bóng cũng như tận dụng cơ hội tốt hơn các cơ hội tạo ra

Tôi cho rằng ở giai đoạn đầu trận, chúng ta nên phát huy các pha dạt ra biên, có thể là bó vào trong hoặc vào nách hàng thủ đối phương. Đây là cách nhập cuộc sẽ mang tới hiệu quả trong lối chơi của U22 Việt Nam”, BLV Quang Huy phân tích về trận bán kết SEA Games U22 Việt Nam vs U22 Philippines.

U22 Việt Nam rất tự tin chiến thắng. Ảnh: S.N

Đánh giá về U22 Philippines, BLV Quang Huy cho biết: “U22 Philippines sẽ chơi như những lần gặp chúng ta gặp gần đây, có những nét cơ bản không lạ. Thể lực họ tốt, chơi có tổ chức nhưng kĩ năng, kĩ thuật không đặc biệt, không có gì nổi bật, thiên về giành cơ hội chớp nhoáng. Quan trọng là chúng ta cần tập trung, anh em phải đá đúng khả năng và không nóng vội”.

Về phía U22 Việt Nam, BLV Quang Huy nhấn mạnh: “Chúng ta chủ yếu vẫn là cần dứt điểm tốt hơn nữa. Như trận gặp U22 Malaysia, tôi kỳ vọng hiệp 2 phải có thêm 1 - 2 bàn nhưng lại không được, bỏ lỡ nhiều. Và một điều nữa là một số vị trí vào thay người cần đá tốt hơn. Trong thế trận này thì tôi vẫn kỳ vọng vào Đình Bắc. Trong những phạm vi hẹp, khó khăn, cậu ấy vẫn có thể làm nên chuyện”.

Dự đoán về kết quả, BLV Quang Huy mạnh dạn “đặt cửa” chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam trước Philippines.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Philippines lăn bóng vào lúc 15h30 ngày 15/12 trên SVĐ Rajamangala tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan.

