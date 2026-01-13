Ảnh: AFC
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Phong độ chói sáng của Trung Kiên, siêu phẩm từ Đình Bắc giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia, giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á với thành tích toàn thắng.
HLV Kim Sang Sik tin tưởng U23 Việt Nam có kết quả tốt dù gặp đối thủ nào ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026.
Chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước chủ nhà Saudi Arabia không chỉ tạo địa chấn chuyên môn, mà còn được FIFA World Cup đặc biệt tôn vinh bằng một dòng trạng thái gây sốt.