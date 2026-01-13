u23 viet nam saudi arabia 36.jpg
Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam trước chủ nhà U23 Saudi Arabia, lượt cuối vòng bảng (bảng A).
u23 viet nam saudi arabia 35.jpg
Đình Bắc cùng các đồng đội hoàn tất 3 trận thắng, giành 9 điểm tuyệt đối.
u23 viet nam saudi arabia 31.jpg
Đình Bắc là ngôi sao rất đáng xem ở VCK U23 châu Á 2026.
u23 viet nam saudi arabia 37.jpg
Người hùng trận đấu Nguyễn Đình Bắc gọi điện cho người thân ở quê nhà ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia, vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026.
u23 viet nam saudi arabia 32.jpg
Các cầu thủ U23 Việt Nam có hành động đẹp khi động viên đồng nghiệp bên phía U23 Saudi Arabia.
u23 viet nam saudi arabia 33.jpg
HLV Kim Sang Sik và thủ thành Trung Kiên cười rất tươi sau trận đấu.
kim sang sik.jpg
"Trước khi đến Saudi Arabia tranh tài, tôi không thể ngờ là các cầu thủ Việt Nam lại hy sinh vì tập thể, thi đấu nỗ lực suốt 90 phút để có được 9 điểm như thế này. Họ thực sự tuyệt vời", chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.
u23 viet nam saudi arabia 39.jpg
U23 Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng.
u23 viet nam saudi arabia 34.jpg
Các thành viên đội U23 Việt Nam cảm ơn CĐV tới sân cổ vũ.
u23 viet nam 1.jpg
HLV Kim Sang Sik khẳng định dù gặp đối thủ nào ở tứ kết, U23 Việt Nam cũng giành chiến thắng để viết nên kỳ tích.

Ảnh: AFC

                                               Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn