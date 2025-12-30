19h ngày 30/12 (giờ Việt Nam) U23 Việt Nam có trận giao hữu với U23 Syria, nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Đây là trận đấu có tính chất "tổng duyệt" với cả hai đội trước thềm giải châu lục, vì thế U23 Việt Nam và U23 Syria thống nhất đá kín để tránh bị lộ bài.

Bước vào trận đấu này, HLV Kim Sang Sik có 24 cầu thủ. Trước đó, Tuấn Phong dính chấn thương ngay trước ngày U23 Việt Nam lên đường tới Qatar tập huấn.

Chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng hình chính gồm: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Văn Khang, Đình Bắc, Vĩ Hào.

U23 Việt Nam có trận giao hữu bổ ích. Ảnh VFF

Ngoài sự góp mặt của Vĩ Hào, đội hình này gồm nhiều gương mặt quen thuộc thường được HLV Kim Sang Sik sử dụng ở SEA Games 33. Đây cũng được xem là bộ khung nhân sự tối ưu của U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.

Bên kia chiến tuyến, U23 Syria đá với đội hình chính: Maksim Sarraf, Aland Abdi, Alarjah, Hajja, Alomar, Abdullatif, Dahhan, Hasan Dahhan, Đael, Mhanna, Ahmad.

Chơi nỗ lực nhưng U23 Việt Nam vẫn thúc thủ 1-2 trước U23 Syria. Ảnh VFF

U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, tuy nhiên Đình Bắc phải rời sân ở phút 27 có thể vì vấn đề sức khỏe. Điều này ảnh hưởng tới sức mạnh hàng công của đội bóng áo đỏ.

Phút 40, Mahmoud Mohanna tận dụng tốt cơ hội, mở tỉ số cho U23 Syria. Tới phút 57, Houzan Othman nhân đôi cách biệt cho đoàn quân HLV Jehad Al-Hussain.

Phút 62, HLV Kim Sang Sik thay 10 cầu thủ, chỉ giữ lại Văn Thuận. U23 Việt Nam chơi rất nỗ lực. Phút 87, Lê Phát ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số còn 1-2, và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Sau trận "tổng duyệt" với U23 Syria, U23 Việt Nam di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026

Sau trận giao hữu với U23 Syria, U23 Việt Nam còn 1 ngày tập luyện tại Qatar trước khi di chuyển sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6-1, U23 Kyrgyzstan ngày 9-1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12-1.