Phút 65, Đình Bắc thực hiện pha đột phá dũng mãnh rồi tung cú dứt điểm cực hiểm hóc ở góc hẹp đánh bại thủ môn Hamed, mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam. Đây là bàn thắng mà tiền đạo mang áo số 7 khẳng định có nằm trong toan tính.

“Khi có bóng, chúng tôi được HLV Kim Sang Sik chỉ đạo khai thác hai biên hoặc những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự U23 Saudi Arabia. Bàn thắng của tôi đến đúng từ những phương án được chuẩn bị trước”, Đình Bắc tiết lộ.

Đình Bắc có bàn thắng rất đẳng cấp. Ảnh: AFC

Tiền đạo sinh năm 2004 cho biết thêm: "Trước khi vào sân trong hiệp hai, HLV Kim Sang Sik truyền đạt tinh thần phải chiến đấu hết mình, giữ cự ly đội hình hợp lý, bởi U23 Việt Nam trải qua hai trận với cường độ cao và gặp một số chấn thương”.

“Tôi xin cảm ơn Ban huấn luyện và các đồng đội hỗ trợ để tôi có được bàn thắng và 3 điểm quan trọng. Đây là động lực để toàn đội tiếp tục cố gắng ở vòng tứ kết”, Đình Bắc nói.

Đình Bắc giúp U23 Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu toàn thắng ở vòng bảng. Ảnh: AFC

Đánh giá về trận thắng U23 Saudi Arabia, chân sút CLB CAHN cho biết: "Trận đấu nào cũng rất khó khăn, đặc biệt gặp đội chủ nhà. U23 Việt Nam luôn đoàn kết, đồng lòng, và đây là kết quả xứng đáng cho những cố gắng của tất cả các cầu thủ khi tham dự giải đấu lần này.

Với thành tích thắng 3 trận và giành 9 điểm, U23 Việt Nam xếp nhất bảng A, tránh được đối thủ rất mạnh là U23 Nhật Bản ở tứ kết. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở trận tiếp theo là U23 UAE hoặc U23 Syria.

