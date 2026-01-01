Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn

Ghi bàn: Đình Bắc (65')

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Anh Quân (Minh Phúc 62'), Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Viktor Lê (Lê Phát 46'), Ngọc Mỹ (Thanh Nhàn 90'+1), Công Phương (Đình Bắc 46'). 

U23 Ả Rập Xê Út: Hamed, Al Dosari, Al Obaid, Faisal, Albdulaziz, Musab, Thamer, Salem,Awad, Rakan, Majed. 