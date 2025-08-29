Đoàn quân nhân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành đã đến Hà Nội

Trưa 29/8, tại Nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ đón 120 quân nhân đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành tại Việt Nam.

Sau lễ đón, đoàn di chuyển về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch, sẵn sàng tập luyện, tham gia buổi tổng duyệt vào ngày 30/8 và thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khẳng định ý nghĩa lớn lao và tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới.

Đây cũng là dịp để Việt Nam tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới trong các cuộc kháng chiến của đất nước.

Việc Việt Nam mời các nước bạn bè truyền thống tham dự lễ kỷ niệm và cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè. Qua đó cũng khẳng định chủ trương đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh đón đoàn quân đội Trung Quốc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trưa 29/8:

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam đón và tặng hoa đoàn quân nhân Trung Quốc. Ảnh: Việt Trung

Máy bay quân sự chở đoàn quân nhân Trung Quốc hạ cánh sân bay Nội Bài trưa 29/8. Ảnh: Việt Trung

Các quân nhân Trung Quốc trong khối tham gia diễu binh, diễu hành tại Việt Nam dịp 2/9. Ảnh: Việt Trung

Chuyển hành lý từ máy bay. Ảnh: Việt Trung

Vận chuyển hành lý của đoàn lên xe về nơi tập kết. Ảnh: Việt Trung

Xin chào Việt Nam! Ảnh: Việt Trung

Đoàn xe di chuyển về nơi tập kết. Ảnh: Việt Trung

Theo QĐND