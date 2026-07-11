Đúng 23h15 ngày 10/7, chuyến bay đặc biệt chở 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an thuộc Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Tại đây, đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tổ chức lễ đón Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela.

Sau 12 ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong thảm họa động đất tại Venezuela, đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về nước.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Trưởng đoàn công tác của Bộ Công an, cho biết trận động đất kép xảy ra tại Venezuela ngày 24/6 là một thảm họa có quy mô rất lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Hàng loạt công trình cao tầng bị đổ sập, kết cấu hiện trường cực kỳ phức tạp, trong khi dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra, khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

Đây cũng là môi trường tác nghiệp quốc tế có cường độ lớn, đòi hỏi lực lượng cứu nạn phải có trình độ chuyên môn, khả năng hiệp đồng và sức chịu đựng rất cao.

"Ngay sau khi đến hiện trường, đoàn công tác nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng các thiết bị dò tìm sự sống bằng radar, hình ảnh, âm thanh cùng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận các khu vực đổ sập, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Venezuela, Bộ Quốc phòng Việt Nam và các đoàn cứu hộ quốc tế", Đại tá Phạm Hùng Dương cho biết.

Cũng theo Đại tá Phạm Hùng Dương, đoàn công tác đã thực hiện nhiệm vụ với cường độ rất cao, nhiều thời điểm làm việc xuyên đêm. Đoàn Việt Nam đã đưa được 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập, xác định thêm 46 vị trí nghi còn nạn nhân để bàn giao cho lực lượng sở tại tiếp tục xử lý. Đồng thời, đoàn phối hợp hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 500 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất.

"Điều mà chúng tôi coi là thành công lớn nhất không chỉ nằm ở những con số đó, mà là việc lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, kỷ luật và nhân văn, để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam trong lòng người dân Venezuela và bạn bè quốc tế", vị Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khẳng định.

Những đóng góp của đoàn được Chính phủ Venezuela ghi nhận bằng Huy chương Anh hùng Venezuela hạng Nhất dành cho tập thể, Huy chương Anh hùng Venezuela hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên và Huân chương "Công trạng phục vụ" dành cho đội chó nghiệp vụ.