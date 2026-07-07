Theo quyết định do Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ký, tập thể đoàn Việt Nam được trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất, 124 cá nhân của đoàn được trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì.

Huy chương “Anh hùng Venezuela” là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận và tôn vinh lòng dũng cảm, tinh thần hiến dâng và chủ nghĩa anh hùng của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam - những người đã bất chấp hiểm nguy, vượt qua mọi khó khăn để hỗ trợ và viện trợ nhân đạo cho nhân dân Venezuela.

Đại diện Chính phủ Venezuela trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho các cá nhân của đoàn Việt Nam. Ảnh: QĐND

Ngày 6/7 (giờ địa phương), đại diện Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" cho tập thể và các cá nhân của đoàn Việt Nam.

Đến nay, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi đống đổ nát hàng chục thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền sở tại, góp phần xoa dịu nỗi đau của đất nước và nhân dân Venezuela. Song song với đó, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.

Trước đó, ngày 3/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã đến tận nơi đóng quân thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn Việt Nam. Đặc biệt, Tổng thống lâm thời Venezuela đã trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela.

Trong đó, chú chó Xu Kip vinh dự được đại diện đeo huân chương, từng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại làng Nủ (Lào Cai). Ngoài ra, 3 chú chó khác đã từng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar năm 2023 và 2025.

Ngày 5/7, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại bàn thờ của Người tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela; thăm, làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.

Trong những ngày đoàn thực hiện nhiệm vụ, cộng đồng và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela cùng gia đình đã đến thăm, giao lưu và tặng quà động viên đoàn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, tiếp sức kịp thời của bà con cộng đồng.

Thiếu tướng chia sẻ, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, hiểm trở và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại địa phương, song toàn đội luôn duy trì tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm và sự tập trung tuyệt đối trong công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả thiên tai, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân đạo quốc tế mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.