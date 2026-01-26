Mảng dịch vụ CNTT trong nước của FPT ghi nhận doanh thu đạt 9.093 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 416 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu 70.113 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 13.039 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,6% và 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, bám sát kế hoạch lợi nhuận đã đề ra từ đầu năm. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 9.369 tỷ đồng, tăng trưởng 19,3%, EPS (Earning Per Share), đạt 5.211 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 21,4% so với năm trước.

Năm 2025, FPT thắng thầu 26 dự án với quy mô hơn 10 triệu USD/dự án, doanh thu ký mới mảng dịch vụ CNTT nước ngoài vượt 1,5 tỷ USD.

Trong đó, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ CNTT trong nước và dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 63% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn, tương đương 44.475 tỷ đồng và 5.883 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 13,7% và 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 14,3%, đạt 35.382 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.467 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 25,4% so với cùng kỳ. Kết thúc năm 2025, doanh thu ký mới của mảng dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 40.636 tỷ đồng (hơn 1,5 tỷ USD), tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ, cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực vào cuối năm.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài của FPT trong năm 2025 đạt 16.751 tỷ đồng, tăng trưởng 16,8% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics, ...

Mảng dịch vụ CNTT trong nước của FPT ghi nhận doanh thu đạt 9.093 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 416 tỷ đồng. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 2.672 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Khối dịch vụ viễn thông của FPT cũng ghi nhận doanh thu đạt 18.702 tỷ đồng, tăng trưởng 10,6% và LNTT đạt 4.167 tỷ đồng, tăng 21,9%.

Tuy nhiên, doanh thu mảng giáo dục của FPT lại giảm nhẹ ở mức -1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7.009 tỷ đồng.