Trước vòng đấu cuối cùng, Muangthong United chỉ cần hòa chủ nhà Sukhothai là trụ hạng.

Tuy nhiên, trước sức ép lớn của đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đội bóng cũ của thủ môn Đặng Văn Lâm đã phơi áo với tỷ số 0-3.

Muangthong thua thảm 0-3 Sukhothai ở vòng 30 Thai League - Ảnh: SiamSport

Thất bại tan nát khiến Muangthong United xuống hạng vì chỉ giành được 26 điểm. Họ bị chính Sukhothai vượt mặt, với 28 điểm có được sau 30 vòng đấu.

Đây là cú sốc lớn với nhiều người hâm mộ bóng đá Thái Lan, bởi Muangthong United là CLB tên tuổi, từng 4 lần giành chức vô địch quốc gia trong các năm 2009, 2010, 2012 và 2016.

Kể từ lúc thăng hạng năm 2008, đội bóng áo đỏ vươn lên trở thành thế lực lớn thống trị bóng đá xứ sở chùa vàng, cùng với những tên tuổi như Buriram hay Pathum United.

Muangthong sa sút phong độ ở mùa giải này, chỉ giành được 6 chiến thắng và để thua số trận cao kỷ lục 16 lần.

Hàng thủ yếu kém là nguyên nhân chính dẫn đến việc Muangthong đánh mất mình, khi họ thủng lưới đến 52 bàn xuyên suốt mùa giải.

Muangthong United cần thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện về nhân sự, để bắt đầu làm lại từ giải Thai League 2 mùa bóng 2026/27.