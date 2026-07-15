HLV Lionel Scaloni giấu kín chi tiết nhân sự của Argentina khi chuẩn bị cho trận bán kết World Cup 2026 gặp tuyển Anh.

Nhà cầm quân 48 tuổi thử nghiệm nhiều phương án chiến thuật, nhiều biến thể sơ đồ, từ việc giữ nguyên đội hình thắng Thụy Sĩ cho đến các giải pháp hoàn toàn khác.

Messi sẽ lần đầu tiên đối đầu với Anh. Ảnh: AFA

Toàn đội cũng nhận thêm sự tự tin từ hình ảnh một Lionel Messi vô cùng thư thái và từ truyền thống đặc biệt của Argentina: chưa từng thua bất kỳ trận bán kết World Cup nào trong lịch sử.

Buổi tập diễn ra dưới cơn mưa lớn tại trung tâm huấn luyện của CLB Atlanta United. Sức hút của trận đại chiến được thể hiện qua sự hiện diện của hơn 500 phóng viên từ khắp nơi trên thế giới, vượt xa khoảng 300 nhà báo từng tham dự buổi tập nhân dịp sinh nhật Lionel Messi.

Điều đó phản ánh tầm vóc của một trận “Siêu kinh điển” mà phần thưởng là tấm vé vào chung kết World Cup.

Dựa trên những gì Scaloni thực hiện trên sân tập, có 7 cái tên gần như chắc chắn sẽ đá chính trước Anh gồm: Dibu Martinez, Cuti Romero, Lisandro Martinez, Leandro Paredes, Mac Allister, Lionel Messi và Julian Alvarez.

Từ bộ khung này, Scaloni đang cân nhắc các phương án: duy trì 4-4-2 cùng đội hình đã ra sân trước Thụy Sĩ; chuyển sang lối đá 3 trung vệ; giữ nguyên sơ đồ hiện tại nhưng thay đổi nhân sự ở một vài vị trí.

Ban đầu, ý định của Scaloni là sử dụng Giuliano Simeone ở vị trí tiền vệ phải để chống lại những cầu thủ chạy cánh tốc độ của Anh. Dù vậy, cuối cùng Rodrigo De Paul nhiều khả năng vẫn đá chính.

Một hàng tiền vệ đậm chất cơ bắp để làm bệ phóng cho Messi thăng hoa.

Lịch sử đứng về phía “La Albiceleste”. Argentina chưa từng thua một trận bán kết World Cup nào.

Rice tiếp tục được Tuchel tin tưởng. Ảnh: FA

Trong 6 lần góp mặt ở vòng đấu này, họ đều giành quyền vào chung kết. Ba lần sau đó lên ngôi vô địch thế giới, 3 lần còn lại giành ngôi á quân.

Trong khi đó, bên phía Anh, bất chấp sự căng thẳng với Jude Bellingham, Thomas Tuchel vẫn xếp cầu thủ của Real Madrid đá chính.

Với John Stones thi đấu ăn ý cùng Marc Guehi, Tuchel tiếp tục sử dụng Konsa bên cánh phải. James đã trở lại nhưng ngôi sao Chelsea vào sân trong hiệp 2 khi đối thủ giảm thể lực.

Tương tự, rất khó có chuyện chiến lược gia người Đức để Declan Rice ngồi ngoài, dù anh đá không tốt trận Na Uy vì nhiễm virus trước đó. Tiền vệ Arsenal sẽ tiếp tục đồng hành cùng Anderson.

“Kinh điển” trong số những “kinh điển”. Báo chí châu Âu mô tả. Cả thế giới đang chờ bữa tiệc khi Messi lần đầu tiên đối đầu với Anh.

Đội hình dự kiến:

Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Harry Kane.

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.