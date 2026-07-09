Chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp đưa Les Bleus trở lại Boston, nơi họ từng đánh bại Na Uy ở vòng bảng. HLV Didier Deschamps sẽ tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc đã vận hành hiệu quả từ đầu giải.

Kylian Mbappe đang quyết tâm nâng cao thành tích ghi bàn trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng, với 7 pha lập công kể từ đầu World Cup.

Tchouameni đã trở lại tập luyện nhưng khả năng ra sân từ đầu là không cao - Ảnh: French Team

Hỗ trợ cho Mbappe vẫn sẽ là bộ ba Michael Olise, Bradley Barcola và đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele. Trong khi, Desire Doue và Rayan Cherki tiếp tục sắm vai "siêu dự bị".

Marcus Thuram, người vắng mặt 3 trận gần nhất vì chấn thương bắp chân, đã trở lại tập luyện bình thường. Tiền đạo Inter Milan được kỳ vọng sẽ có tên trên băng ghế dự bị.

Ở tuyến giữa, Aurelien Tchouameni vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân, dù đã trở lại tập luyện cùng đồng đội. Nếu tiền vệ Real Madrid chưa đạt thể trạng tốt nhất, Manu Kone sẽ đá cặp cùng Adrien Rabiot.

Kone vừa được huyền thoại Patrick Vieira ca ngợi là "tiền vệ hay nhất tuyển Pháp" thời điểm hiện tại. Anh có màn trình diễn nổi bật trước Paraguay và đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến khu trung tuyến.

Trong khung gỗ, Mike Maignan tiếp tục là lựa chọn số một phía sau hàng phòng ngự gồm Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba và Lucas Digne.

Bên kia chiến tuyến, Maroc bước vào màn tái đấu Pháp sau cuộc đối đầu ở bán kết World Cup 2022, với quyết tâm tạo nên bất ngờ giành vé bán kết.

Rahimi sẽ được trao cơ hội trên hàng công, trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Ismael Saibari không kịp bình phục, khi rời sân sớm trận gặp Canada vì chấn thương gân kheo.

Saibari dính chấn thương gân kheo trận gặp Canada - Ảnh: EPA

Đội bóng Bắc Phi cũng đón tín hiệu tích cực về tình trạng sức khỏe Chadi Riad. Trung vệ thuộc Crystal Palace có thể trở lại đội hình xuất phát, thay thế Redouane Halhal.

Đội trưởng Achraf Hakimi chắc chắn lĩnh xướng hàng phòng ngự bốn người, trước khung gỗ Yassine Bounou - thủ thành từng tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2022.

Nhìn vào tuyến giữa, Ounahi được đẩy lên chơi cao hơn những trận gần đây và nâng tổng số bàn thắng cho ĐTQG lên con số 11.

Anh cùng nhạc trưởng Brahim Diaz sẽ tiếp tục kết nối lối chơi với bộ đôi sinh ra tại Pháp là Neil El Aynaoui và Ayyoub Bouaddi - tài năng trẻ đang được hàng loạt ông lớn châu Âu để mắt đến.

Đội hình dự kiến Pháp vs Maroc

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Maroc: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.