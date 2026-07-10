HLV Luis de la Fuente đã xác định rõ đội hình xuất phát cho mục tiêu giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Nhà cầm quân Tây Ban Nha tin tưởng vào công thức đã mang lại thành công trước Bồ Đào Nha và sẽ không thay đổi khi bước vào trận tứ kết gặp Bỉ tại Los Angeles (2h ngày 11/7).

Yamal là trung tâm lối chơi tấn công của Tây Ban Nha. Ảnh: SeFutbol

Trong khung thành, Unai Simon sẽ tiếp tục bắt chính ở mọi trận đấu của giải, trừ trường hợp không may dính chấn thương.

Phía trên anh là hàng thủ có thành tích phòng ngự tốt nhất giải khi vẫn chưa để thủng lưới bàn nào, gồm Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi và Pedro Porro.

Dù từng có thời điểm Marcos Llorente được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải, Porro hiện đã khẳng định chắc chắn suất đá chính.

Ở tuyến giữa cũng không có nhiều điều phải bàn. Sau lần thử nghiệm trước Cabo Verde, Pedri tiếp tục đảm nhiệm vai trò điều tiết lối chơi bên cạnh Rodri, người chơi hay nhất trong chiến thắng trước Bồ Đào Nha.

Đá cao hơn là Dani Olmo, mang áo số 10 và giữ vai trò kết nối các tuyến trong lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha.

Trên hàng công, Mikel Oyarzabal vẫn là trung phong lĩnh xướng hàng công với nhiệm vụ xuyên thủng mành lưới của Thibaut Courtois.

Hai cánh sẽ thuộc về Lamine Yamal, người ngày càng đạt phong độ cao hơn qua từng trận, và Alex Baena đang thay thế tốt Nico Williams.

Phía bên kia, HLV Rudi Garcia gây ấn tượng khi loại Kevin de Bruyne trong trận thắng đồng chủ nhà Mỹ.

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, De Bruyne có khả năng trở lại đội hình xuất phát sau khi tích lũy thể lực.

Trong những trận đấu quan trọng như thế này, tiền vệ của Napoli không muốn ngồi dự bị.

Hơn nữa, việc Onana không thể thi đấu sau chấn thương ở trận Mỹ có thể đưa De Bruyne trở lại, qua đó thay đổi hoàn toàn lối chơi của Bỉ.

Tương tự, Doku có khả năng đá chính bên hành lang phải. Sự hiện diện của anh khiến Cucurella sẽ có ít cơ hội lên tham gia tấn công.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

(Nguồn: VTV)