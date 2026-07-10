Lịch thi đấu World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
10/7 - 03:00 Pháp 2-0 Maroc Tứ kết VTV3, VTV6, VTV9
11/7 - 02:00 Tây Ban Nha vs Bỉ Tứ kết VTV3, VTV6, VTV9